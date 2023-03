Castelnuovo, una targa e una conferenza in ricordo del Giudice Giovanni Lodi

Sarà intitolata al Giudice Giovanni Lodi la sala studio del primo piano della biblioteca comunale Luis Sepúlveda di Castelnuovo Rangone. È l’omaggio della comunità al magistrato scomparso nel 2007, uomo di cultura e di spirito, che per tutta la sua vita si è interrogato sui temi della giustizia, della verità e del rispetto della dignità umana, impegnandosi in prima persona in alcune campagne politiche di grande rilevanza, nella Grecia dei colonnelli (sostenne la liberazione del giudice greco Sartzetakis e fu presente come osservatore in alcuni processi ai dissidenti) e nel Cile di Pinochet.

L’intitolazione si terrà in sabato 18 marzo a partire dalle 18, con la scopertura della targa dedicata al Giudice Lodi, alla presenza della moglie Antonella Bergamini, del Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi e dell’Assessore alla Cultura Stefano Solignani.

L’evento proseguirà con una conferenza dal titolo “Camminare accanto ai giovani”, dedicata ai temi dell’etica e della legalità, che vedrà gli interventi del dottor Francesco Sala e del professor Elio Tavilla, introdotti da Andrea Barbi e conclusioni a cura di Antonella Bergamini.