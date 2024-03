A Villa Forni è tempo di "Tavole in fiore"

Trona sabato 23 e domenica 24 marzo l'appuntamento con "Tavole in fiore": puntuale come ogni anno, in primavera, sbocciano i fiori sulle tavole imperiali di villa Forni. All'interno delle splendide sale affrescate tutto si veste a festa. Le protagoniste sono le tovaglie ricamate, cucite e confezionate a mano, porcellane, argenterie, cristalli e incantevoli composizioni floreali che colmeranno l'aria con un delicato profumo.

Anche quest'anno verranno "servite a tavola" bellezza ed eleganza, e saranno il filo conduttore dell'evento. Anche quest'anno, nelle nobili stanze e nell'antico cucinone, troverete nuovi espositori selezionati con prodotti di alta qualità. Proporranno articoli raffinati, ceramiche, country e broccante, piatti, posate, centrotavola, profumatori, tele dipinte a mano, composizioni floreali in feltro, fuori porta, bijoux speziati, lettering, oggetti decorativi, e tanta dolcezza con le linee Venchi, Majani, Buratti Milano.

La due giorni non sarà solo l'occasione per fare acquisti, ma anche mini corsi gratuiti: assistiti da figure esperte, si creeranno piccole composizioni floreali con fiori freschi e rose di carta per mezzo della nobile arte della piegatura. Il corso di composizioni floreali si terrà sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Quello di piegatura del tovagliolo sabato dalle 16 alle 18.

La grande novità di quest'anno sarà il punto ristoro: nel giardino, Gnock & Roll, con il suo food truck proporrà specialità modenesi in chiave gourmet. Gnocco fritto, tigelle, affettati, formaggi, salse, calzagatti, tortellini fritti. Bevande analcoliche e alcoliche.

L'evento si svolgerà a piano terra, l'intero percorso è percorribile da tutti e si svolgerà anche in caso di pioggia.