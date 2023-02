Team Enjoy e "Nati Così" in una serata ricordo per Angelo Donini

I Nati Così, in collaborazione con il Team Enjoy, danno appuntamento Sabato 18 Febbraio alle 20 e 30 all'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, per ricordare Angelo Donini, autista del 118, scomparso in seguito ad un incidente stradale 17 anni fa. Gli amici e i colleghi da sempre mantengono vivo il ricordo, organizzando concerti a scopo benefico per continuare l’opera dello stesso Angelo.

Angelo era un appassionato della vita e si dedicava agli altri mettendo amore nel proprio lavoro e nel tempo libero, anche nell’ultimo gesto, con la donazione dei propri organi. Quest'anno gli ospiti speciali saranno Davide Turci e Gustavo Savino. Il progetto, patrocinato dall’amministrazione, aiuterà a raccogliere fondi per i progetti pediatrici del Team Enjoy. Biglietto d’ingresso libero con contributo volontario.