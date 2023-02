Il teatro "prescritto dal dottore": appuntamento per bambini a Maranello e Mirandola

Anche nel 2023 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti che espongono la locandina dell’iniziativa e che possono quindi fornire lo “Sciroppo di teatro”. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 2 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, è coordinato sul piano generale dalla Presidente di ATER Patrizia Ghedini e si è avvalso della consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia; mette in rete gli Assessorati regionali alla Cultura, alla Sanità e al Welfare, le organizzazioni sindacali e le associazioni scientifiche dei pediatri (Fimp e CIPe, Acp, Sip e SiMPef ) e le farmacie aderenti a FederFarma, AssoFarm e Coop Alleanza 3.0. Ha il sostegno di Coop.Alleanza 3.0 e della Fondazione Marchesini ACT.

Sabato 4 febbraio all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (ore 16) e domenica 5 febbraio all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (ore 16.30) l’appuntamento è con “Secondo Pinocchio” di Compagnia Burambò. Uno spettacolo di burattini, pupazzi e attori di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, vincitore di ben due importati premi: Premio Eolo 2012 come miglior spettacolo di teatro di figura e Premio Festebà 2012. In questa versione si è scelto di raccontare le vicende più salienti tra le innumerevoli del romanzo originale, e fin dall’inizio dello spettacolo la finzione è scenicamente dichiarata: è il protagonista stesso della storia, Pinocchio, a raccontare al giovane pubblico le sue disavventure.

Quest’ultimo, per andare incontro al babbo, affronterà il mare in tempesta scampando alle fauci del pescecane; approderà naufrago sull'isola delle api industriose, dove incontrerà il suo doppio, con il quale parlerà in segreto, come davanti allo specchio. Grazie all’alternarsi di animazione e racconto, rivivranno le emozioni e i sentimenti di questa storia immortale, tra paradosso, ilarità, avventura e commozione.

Al finale è riservata la sorpresa di scoprire come accade che Pinocchio diventa bambino in carne e ossa, tra lo stupore dei piccoli spettatori. Spettacolo adatto per un pubblico a partire dai 4 anni di età.

Prossimo appuntamento di Sciroppo di Teatro nella provincia di Modena: “Il lupo e la capra” di Compagnia Rodisio al Cinema Teatro Comunale di Bomporto domenica 12 febbraio alle ore 17.00.

Biglietteria: via Nazionale 78 – Maranello (MO), tel. 0536 943010 - auditoriumferrari@gmail.com. Biglietti: intero € 6, ridotto fino a 11 anni € 5. Biglietto unico voucher Sciroppo di teatro € 2. Orari di biglietteria: mercoledì dalle 10 alle 12.30, negli orari di programmazione del cinema, un’ora prima dell'inizio dello spettacolo, online sul circuito vivaticket www.vivaticket.it. Prenotazioni via e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com. Per info: www.ater.emr.it, pagina Facebook Auditorium "Enzo Ferrari" Maranello e Instagram auditorium_ferrari_maranello. Domenica la biglietteria aprirà alle ore 15.00 sino ad inizio spettacolo. La prenotazione potrà avvenire tramite messaggio WhatsApp al numero 333/2455605, tramite email a mirandola@ater.emr.it e telefonando al numero 0535/22455 negli orari di apertura della biglietteria (lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19).