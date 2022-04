"Il Teatro di Carta", al Fabbri di Vignola serata in favore di Aism Modena

Sabato 30 aprile alle ore 21 presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, la compagnia teatrale “Che Spettacolo” presenta lo spettacolo comico Il Teatro di Carta, ingresso a offerta libera, il cui incasso sarà devoluto alla Sezione Provinciale di Modena di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, attiva sul territorio provinciale dal 1993.

Le persone in contatto con la Sezione di Modena e i Gruppi Operativi di Carpi, Sassuolo, Mirandola e Pavullo nel Frignano sono oltre 500 e sono seguite a seconda dei bisogni e delle caratteristiche del territorio. I fondi raccolti verranno convogliati ai servizi di accoglienza e sportello, consulenza, supporto alla mobilità e attività fisica adattata a favore delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari

La pièce mette in scena le disavventure di una ex compagnia teatrale di squattrinati attori che, in preda alla crisi economica dovuta alla pandemia, si reinventa banda di ladri ed effettua un colpo in banca. Ricercati dalla polizia troveranno rifugio in un teatro dove metteranno in scena una serie di sketch esilaranti.

“La serata è un’occasione preziosa per divertirsi in modo intelligente” afferma Ivonne Pavignani, Presidente di AISM Modena “e allo stesso tempo aiutare a finanziare le attività a beneficio delle persone con sclerosi multipla del nostro territorio”

Per informazioni e prenotazioni cell. 393 6125933 - aismmodena@aism.it