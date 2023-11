Al Teatro Comunale Marcus Bosch con il violinista Marc Bouchkov per i capolavori di Schumann e Mendelssohn

Prosegue giovedì 16 novembre 2023 alle 20.30 la stagione concertistica al Teatro Pavarotti-Freni con la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena e il violinista Marc Bouchkov diretti da Marcus Bosch. In programma, il Concerto per violino e orchestra in mi minore di Felix Mendelssohn Bartholdy e la Seconda Sinfonia di Robert Schumann. Nel Concerto di Mendelssohn, divenuto uno dei brani più celebri nel suo genere, l’ispirazione appassionata dello strumento si lega perfettamente alla squisita semplicità ed eleganza d’espressione senza tralasciare le qualità tecniche e virtuosistiche del violino e dell’orchestra. Schumann approdò alla Sinfonia nella seconda parte della sua carriera, forte di una dimensione intellettuale di ampio respiro, e si orientò verso quella che venne definita ‘musica poetica’, ovvero una musica strumentale che conteneva un messaggio di ordine filosofico se non proprio precisamente descrittivo, proseguendo in pieno romanticismo il cammino tracciato da Beethoven.

Considerato fra i direttori più brillanti e innovativi della scena tedesca, Marcus Bosch è stato nominato nel 2020 direttore principale della Norddeutsche Philharmonie Rostock e dal 2010 è direttore artistico dell'Opernfestspiele Heidenheim, che è diventato uno dei festival operistici più grandi e di maggior successo degli ultimi anni, anche grazie alla pluripremiata orchestra Cappella Aquileia fondata dallo stesso Bosch. I progetti orchestrali attuali lo portano a Essen, Stoccarda, Co­stanza, Vienna, Atene, Palermo, Milano, Belgrado e in Qatar. Ha inoltre diretto regolarmente all'Opera di Stato di Amburgo, alla Semperoper di Dresda, alla Deutsche Oper di Berlino, all'Opera di Colonia e al Wexford Opera Festival Violinista belga di origini russo-ucraine, Marc Bouchkov ha sviluppato una carriera internazionale esibendosi con le principali orchestre e direttori di tutta Europa, tra cui la HR-Sinfonieorchester e Christoph Eschenbach, la Royal Concertgebouw Orchestra e Mariss Jansons, la Munich Philharmonic Orchestra e Philippe Jordan. Si è esibito anche con la Tonhalle Orchester di Zurigo, l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI di Torino, la Mariinskij Orchestra, l'Orchestra Filarmonica di Mosca, l'Orchestra Giuseppe Verdi di Milano e la Verbier Festival Chamber Orchestra. Si è esibito in recital in molte delle sale da concerto più prestigiose del mondo quali la Wigmore Hall, la Carnegie Hall, il Concertgebouw di Amsterdam, la Concert Hall di San Pietroburgo, la Tonhalle Zürich, il Prinzregententheater di Monaco, il Theatre de la Ville di Parigi e la Konzerthaus di Berlino.

Biglietti da 9€ a 25€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.