Teatro Comunale, la stagione concertistica prosegue con "Musizieren"

Appuntamento per martedì 18 ottobre alle 20.30 con la stagione concertistica al Teatro Comunale Pavarotti Freni che prosegue con un appuntamento dal titolo Musizieren che vedrà un quintetto di provenienza internazionale, formato da Pierpaolo Maurizzi al pianoforte, Ivan Rabaglia al violino, Danusha Waskiewicz alla viola, Yves Savary al violoncello e Riccardo Donati contrabbasso, impegnato nell’esecuzione di due dei capolavori più amati del repertorio cameristico. In programma si ascolteranno il Quartetto con pianoforte KV 478 di Wolfgang Amadeus Mozart e il celebre Quintetto “La Trota” di Franz Schubert.

Pierpaolo Maurizzi dal 2017 è coordinatore e docente assieme al Trio di Parma, del quale Ivan Rabaglia è un membro fondatore, del master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera del Conservatorio di Parma. Si è esibito in Europa, Stati Uniti, Canada e America del Sud. È stato invitato nei Festival di Monaco di Baviera, Salisburgo, Recklinghausen, Hannover, Gmunden, Praga, Guanajuato, Manaus, Oporto, Palermo e ancora alle Wiener Festwochen, Ravenna Festival, Bologna Festival, Festival Monteverdi di Cremona, Biennale di Venezia, Festival A. B. Michelangeli di Brescia e Bergamo, Estate Chigiana di Siena e al Festival delle Nazioni di Città di Castello.

Ivan Rabaglia ha un’intensa attività concertistica alla quale si affiancano numerose registrazioni radiofoniche e una discografia che include l’integrale dei Trii di Brahms e l’op. 65 di Dvo?ák per UNICEF, l’integrale dei trii e il Triplo Concerto di Beethoven, il Trio e le Sonate di Ravel, i Trii e le Romanze di Shostakovich per l’etichetta Stradivarius con cui ha vinto il premio come miglior disco dell’anno 2008 della rivista Classic Voice. Danusha Waskiewicz, membro del Quartetto Prometeo, è stata prima viola dei Berliner Philharmoniker e dell’Orchestra Mozart di Bologna sotto la direzione di Claudio Abbado. Suona regolarmente con Isabelle Faust, con la quale ha recentemente inciso Schubert e Schönberg per Harmonia Mundi.

Yves Savary è violoncello solista della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera. Si è esibito presso il Musikverein di Vienna, Gewandhaus di Lipsia, Philharmonie di Berlino, Tonhalle di Zurigo; a Londra, Madrid, San Pietroburgo, nel Nord e Sud America, Corea e Giappone. È stato invitato nei maggiori festival come Casals Festival di Puerto Rico, Schubertiade di New York, Menuhin Festival di Gstaad, Affinis Festival di Hiroshima.

Riccardo Donati dal 1995 è primo contrabbasso dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, lavorando così con direttori d’orchestra come Zubin Mehta, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Claudio Abbado, Seiji Ozawa, Lorin Maazel e realizzando tournée in tutto il mondo. Nel 2001 è stato il primo contrabbassista nella storia del Teatro Comunale di Firenze ad eseguire il Concerto n.2 in si minore di Giovanni Bottesini con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.