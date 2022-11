Teatro Comunale, prima assoluta per 'Ballade'

Prima assoluta al Teatro Comunale di Modena sabato 19 novembre alle 20,30 quando andrà in scena una nuova produzione della MM Contemporary Dance Company presentata in coproduzione con lo stesso Teatro e con il sostegno di ATER Fondazione e del Centro di Documentazione Pier Vittorio Tondelli / Correggio.

Ballade è il titolo del nuovo spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli.

I brani accompagneranno il pubblico in un viaggio tra generazioni diverse in uno spettacolo che racchiude storie d’amore, d’amicizia, di disperazione, di utopie, di libertà. Ballade è il racconto di un’epoca, anzi due. L’oggi con i suoi smarrimenti, e i problematici anni Settanta del secolo scorso con coda nei primi Ottanta. È un dittico, tra autobiografia e desiderio di cura, solitudine e spirito di comunità.

È un omaggio all’Emilia che accoglie e dà speranza quando non spinge a fughe rocambolesche nella nebbia verso mete indefinite. Elegia di Enrico Morelli, già autore di diversi lavori per la MMCDC, ritrae l’attualità, la nostra epoca di solitudine e smarrimento; Ballade di Mauro Bigonzetti - che dà il titolo all’intera serata - la gioventù ‘centrifugata’ narrata quarant’anni fa da Pier Vittorio Tondelli in una coreografia che è omaggio sentito e profondo allo scrittore di Correggio.

Sullo sfondo la via Emilia, la pianura padana dove vite e generazioni si intrecciano tra rimembranze del passato e un presente sempre più globale di cui la pandemia ha rimarcato la fragilità, per una serata furiosa e commovente, ‘portata’ dalla musica e costruita a partire dagli ‘amori’ musicali dei due autori, tra sinfonica, rock e punk sentimentale.

Diretta da Michele Merola e fondata nel 1999 a Reggio Emilia come centro di produzione di spettacoli e promotrice di rassegne ed eventi nell’ambito della danza contemporanea, MM Contemporary Dance Company è diventata in un ventennio una delle realtà più brillanti del nostro panorama con dieci danzatori stabili di rara versatilità, dalla tecnica fluida e dalle forme disciplinate.

Compagnia d’autore e di repertorio al tempo stesso, vanta titoli del fondatore Michele Merola e opere firmate da coreografi di fama mondiale come Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone, Gustavo Ramirez Sansano, Eugenio Scigliano, Karl Alfred Schreiner. Premio Danza&Danza della critica italiana di settore nel 2010 come ‘miglior compagnia emergente’ è oggi a tutti gli effetti una consolidata realtà, conosciuta a livello nazionale e internazionale, con spettacoli in paesi europei ed extraeuropei, fra cui Corea, Colombia, Canada, Germania, Russia, Marocco, Belgio, Spagna, Slovenia.