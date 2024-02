Al Teatro Comunale di Modena l'atteso recital di Arcadi Volodos

Indirizzo non disponibile

Prosegue sabato 3 febbraio 2024 alle 20:30 la stagione di Concerti al Teatro Comunale di Modena con un atteso recital di Arcadi Volodos, uno dei pianisti più noti sul panorama internazionale. Il programma presenta capolavori romantici e virtuosistici di Franz Schubert, Robert Schumann e Franz Liszt.

Nato a San Pietroburgo, Arcadi Volodos ha completato gli studi a Mosca, Parigi e Madrid. Sin dal debutto a New York nel 1996, ha lavorato con le maggiori orchestre quali Berliner Philharmoniker, Philharmonia Orchestra di Londra, New York Philharmonic, Royal Concertgebouw, Staatskapelle Dresden, Boston e Chicago Symphony. I recital per pianoforte sono sempre stati al centro della sua vita artistica con regolari esibizioni nelle più prestigiose sale da concerto europee. Nel 2023 ha suonato alla Philharmonie di Parigi, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Konzerthaus di Vienna, alla Sala Flagey di Bruxelles, all’Auditorio Nacional di Madrid, alla Gulbenkian Foundation di Lisbona, al Konzerthuset di Stoccolma, nonché ai Festival de La Roque d’Antheron, Klavier Festival Ruhr e al Festival di Salisburgo.

Nel 1999 il disco del suo debutto alla Carnegie Hall di New York (Sony Classical) è stato premiato con il Gramophone Award. Da quel momento Volodos ha inciso numerosi altri album tutti accolti calorosamente dalla critica internazionale. Tra questi spiccano Volodos – Schubert, solo piano works, un’interpretazione rivelatoria del compositore austriaco, Rachmaninov Concerto n. 3 con i Berliner Philharmoniker e James Levine, il Concerto n. 1 di Chaikovskij diretto da Seiji Ozawa e Volodos Plays Listz vincitore di numerosi premi discografici. Tra le più recenti registrazioni discografiche per SONY, Volodos Plays Brahms è considerato un punto di riferimento nel panorama musicale e premiato con tre tra i maggiori premi discografici: Edison Classical Award, Diapason d’Or e Gramophone Award. Il suo ultimo CD è Volodos Plays Schubert. Il disco ha ricevuto l’Edi­son Classical Award 2020.

Biglietti, 10,50-30€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.