Teatro di Classe: dal 25 maggio la 27esima edizione al Teatro Storchi

Dopo due anni di sospensione ritorna finalmente la rassegna Teatro di classe, che giunge alla sua ventisettesima edizione. Un progetto che permette agli studenti degli istituti scolastici di Modena di confrontarsi con l’allestimento e la messinscena di uno spettacolo teatrale.

Da mercoledì 25 a martedì 31 maggio cinque gli appuntamenti – tutti al Teatro Storchi con inizio alle ore 21.00 – che vedranno protagonisti i principali istituti scolastici medi superiori fra cui l’Istituto Superiore d’Arte “A. Venturi”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Guarini”, il Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori – San Carlo” e il Liceo Scientifico “A. Tassoni”.

Nel periodo dell’emergenza sanitaria e di chiusura dei teatri, l’impegno di ERT / Teatro Nazionale nei confronti del mondo della scuola non è mai venuto meno: il teatro si è dimostrato un mezzo essenziale per affiancare i docenti nella didattica a distanza, nel cercare nuove sinergie e nel reinventare il rapporto con gli studenti. Nell’anno scolastico prossimo alla conclusione sono ripartiti i laboratori di teatro in presenza e con loro Teatro di classe, che prevede la creazione di giovani gruppi teatrali all’interno degli istituti. Grazie alla supervisione di un operatore professionista, alla competenza tecnica e organizzativa fornita da ERT e al coordinamento didattico di un docente, i ragazzi hanno sviluppato un progetto creativo, che giunge ora alla realizzazione di una vera e propria produzione teatrale.

A inaugurare la rassegna mercoledì 25 maggio è l’Istituto Superiore d’Arte “A. Venturi” che allestisce Il nostro cuore in fiamme. Lo spettacolo, diviso in due parti In fiamme e La peste nel cuore, propone una riflessione sugli ultimi due anni di emergenza sanitaria e un apparente ritorno alla normalità. Nel primo capitolo si parte dalla fine della guerra di Troia per riflettere su ciò che resta, sulle ferite da rimarginare e sul futuro incerto; nel secondo, prendendo spunto da La peste di Camus, si lancia un messaggio di forte solidarietà e speranza.

Secondo appuntamento giovedì 26 con l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Guarini” che porta sul palco dello Storchi Mutande, elitropie e altre creature, Decameron per geometri e affini. Una rilettura della celebre opera di Giovanni Boccaccio che, con l’isolamento dei suoi dieci protagonisti, parla ancora con forza al nostro presente e alla recente esperienza del lockdown.

Venerdì 27 è la volta del Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori” con lo spettacolo in lingua francese Quand on n’a que l’amour…en vers. Un viaggio letterario attraverso le declinazioni e le sfaccettature dell’amore: dal mimo a una selezione di estratti teatrali del Seicento di Corneille e Molière, da Cyrano di Rostand alla poesia romantica ottocentesca di Hugo e Nerval, per arrivare alla prima metà del Novecento con Eluard.

Per aspera ad astra è il titolo dell’allestimento del Liceo Scientifico “A. Tassoni” in scena lunedì 30. Prendendo ispirazione da un antico motto che incita l’essere umano a vincere le aspre vicissitudini quotidiane per arrivare a un’armonia che accomuna corpi celesti e uomini, lo spettacolo porta in scena una riflessione sui desideri e sul superamento delle difficoltà.

Chiude la rassegna martedì 31 un altro spettacolo del Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori” Panolethria (distruzione totale). Liberamente ispirato a Troiane di Euripide e passando per il dolore e la tragedia di chi perde tutto, il lavoro fotografa il nostro tempo, con un riferimento particolare alla guerra che stiamo attraversando, in cui siamo tutti a perdere.













Fino al 15 giugno 2022, come definito nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, l’ingresso a teatro è consentito con mascherina FFP2.

È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.







