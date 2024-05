Studenti sui pachi della città con la rassegna "Teatro di classe"

Alla sua 29° edizione, Teatro di Classe, la rassegna di spettacoli realizzati dalle studentesse e dagli studenti degli istituti scolastici di Modena, torna dall’8 maggio al 6 giugno con 12 appuntamenti, di cui 3 speciali esiti di laboratori condotti da protagoniste/i della scena italiana nell’ambito dei PCTO organizzati da ERT / Teatro Nazionale. Il programma si snoda fra il Nuovo Teatro delle Passioni, il Teatro Storchi, il Teatro Cittadella e la Biblioteca Delfini. Otto le scuole protagoniste: Liceo Scientifico “A. Tassoni”, Istituto d’Istruzione Superiore “G. Guarini”, Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo”, Istituto d’Istruzione Superiore “A. Venturi”, Liceo Scientifico “Wiligelmo”, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni”, Istituto Comprensivo 4 “G. Ferraris”, Liceo Musicale “C. Sigonio”.

Dando continuità a questa storica iniziativa, ERT / Teatro Nazionale conferma l’impegno nell’avvicinare i più giovani alle arti performative, portando la pratica teatrale nelle classi, rendendo allieve e allievi protagonisti sul palcoscenico e facendo loro scoprire le possibilità creative e comunicative del teatro.

Appuntamenti speciali

Quest’anno Teatro di Classe si arricchisce di tre appuntamenti speciali, frutto di laboratori condotti da artiste e artisti nelle Scuole Superiori di Modena nell’ambito dei PCTO organizzati da ERT / Teatro Nazionale.

Il primo, che inaugura anche l’intera rassegna l’8 maggio al Nuovo Teatro delle Passioni, è Autoritratto di Primavera, esito del laboratorio condotto da Serena Balivo e Mariano Dammacco con il Liceo Scientifico “A. Tassoni”. È pensato come una prova aperta al pubblico, per condividere i frutti del percorso formativo attorno all’arte dell’attore e per riportare il piccolo patrimonio di brevi racconti e riflessioni composte durante il workshop dalle studentesse e dagli studenti.

Dancing Bruno, ideato dalla coreografa e performer Lara Guidetti e Saverio Bari con la 4°D del Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo” e la 3°D del Liceo Scientifico “A. Tassoni”, è il secondo appuntamento speciale, in programma il 21 maggio (luogo in via di definizione). Si tratta di un’esperienza partecipata dove pubblico, allieve/i e performer condivideranno uno spazio surreale in cui il tempo si sospende, per calarsi nei balli popolari tra gli inizi del ‘900 e i primi anni ’70.

Terzo e ultimo è Carillon. Una storia d’amore, un atto di resistenza, restituzione del percorso di PCTO condotto da WikiDonne che, con il coordinamento di ERT e la collaborazione di Biblioteca Delfini e Centro Documentazione Donna, ha guidato le/gli allieve/i del Liceo Scientifico “A. Tassoni” nella creazione di nuove biografie di partigiane modenesi. In scena il 29 maggio presso il Chiostro della Biblioteca Delfini, Carillon è uno spettacolo che intende richiamare tutte le vicende di oppressione calate nella storia, a partire dalle vicende amorose tra due giovani in lotta con una lontananza forzata. L’ingresso è gratuito.

Programma

La rassegna si configura poi come da tradizione con un ricco calendario di spettacoli, esiti dei laboratori teatrali nelle scuole.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Guarini” il 13 maggio porta sul palco del Teatro Storchi Polemos, su testo di Raffaella Benvenuti che vede ragazze e ragazzi confrontarsi con il tema della guerra e il suo potere devastante, fra la Storia e le storie.

Al Teatro Cittadella il 14 maggio è la volta del Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori” con lo spettacolo in lingua francese La belle èpoque, che porterà gli spettatori indietro nel tempo, in una Parigi di fine Ottocento, per immergersi nel teatro dell’epoca, fra strilloni e divertenti sketch.

Ci si sposta poi nuovamente al Teatro Storchi per tutti gli appuntamenti successivi: Metamorfosi è la pièce allestita il 16 maggio dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Venturi”, con drammaturgia, regia e musiche di Daniele Paganelli e Vito Valente. Suddiviso in due parti, lo spettacolo è basato sulle Metamorfosi di Kafka, facendo dialogare le/gli adolescenti con il tema del cambiamento e della crescita.

Il 23 maggio si continua con lo spettacolo in lingua inglese Romeo and Juliet del Liceo Scientifico “Wiligelmo”, liberamente tratto dall’omonimo capolavoro di William Shakespeare, con testo e regia di Silvia Manfredini; e poi il 24 maggio, è la volta dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Corni” al confronto con un altro grande classico teatrale, Il malato immaginario di Molière, con la regia di Canio Tancredi.

Il 28 maggio di nuovo il Liceo Scientifico “Wiligelmo” con Odissea, un viaggio verso la propria identità, liberamente ispirato alla vicenda di Ulisse, in cui le ragazze e i ragazzi incontrano i propri mostri, le terre sognate e tutti i tasselli del puzzle del Sé.

In doppia replica il 30 maggio, Zia Miseria, è una fiaba popolare, musicalmente realizzata da Angel Martin Miguel Lladò e arrangiata musicale dai docenti di strumento della scuola secondaria di 1° grado “Ferraris”. Lo spettacolo coinvolge oltre 200 bambine/i della primaria, 73 strumentalisti della secondaria di 1° grado e una decina di ragazzi del Liceo musicale “C. Sigonio”.

T.A.S.S.O.N.I. Tanti Anni Sono Seguiti Oltrepassando Numerosi Inconsci è il penultimo spettacolo in programma il 31 maggio, allestito dal Liceo Scientifico “A. Tassoni” con la regia di Cristina Carbone e Santo Marino. La pièce attraversa 100 anni di storia, dal 1923 – anno di fondazione del Liceo e di tantissimi altri avvenimenti – fino al 2024, componendo un flusso libero di pensieri, riflessioni, domande, amori non vissuti, misteri irrisolti e vite che si incrociano.

A concludere il 6 giugno è il Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo” con Così è (se vi pare), commedia in tre atti di Luigi Pirandello, con la regia di Tony Contartese. Il lavoro si è soffermato sull’indagine dei limiti umani e sui fantasmi che inconsapevolmente produciamo intorno a noi, infestando la nostra società.

Informazioni

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani: 059-2136055 - teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com; modena.emiliaromagnateatro.com

Prezzi: Ingresso unico: 8 €; Ridotto Under 12: 6 €. Per lo spettacolo Carillon. Una storia d’amore, un atto di resistenza, l’ingresso è gratuito

Orari: 20.30. Zia Miseria ore 18.00 e ore 20.30. Carillon. Una storia d’amore, un atto di resistenza ore 17.30

Prenotazioni e vendita biglietti: per gli spettacoli al Teatro Storchi e al Nuovo Teatro delle Passioni Biglietteria del Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena dal martedì al sabato dalle 10 alle 14; martedì e sabato dalle 16.30 alle 19; per lo spettacolo al Teatro Cittadella 347 9323140 – giusepperadicia@tiscali.it. Presso i luoghi di spettacolo nelle serate di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio della recita.