Il Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi arriva a Marano: ospiti 19 scuole e 33 spettacoli

Sabato 4 maggio si inaugura la 39esima edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi, storica manifestazione che promuove e valorizza il teatro realizzato, ideato, ed eseguito dai bambini e ragazzi dell’intero territorio nazionale. Il Festival è promosso dal Comune di Marano sul Panaro, dall’Unione di Comuni Terre di Castelli, dalla Fondazione di Vignola, dalla Regione Emilia-Romagna, con il supporto di Aitec srl e CMS spa. L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento è affidata al Poesia Festival.

Da sabato 4 a lunedì 13 maggio il festival ospiterà 19 scuole, più di 20 tra classi e gruppi teatrali, che realizzeranno ben 33 spettacoli. Per l’edizione 2024 il tema di riferimento è “la scuola”, non solo come istituzione, luogo di formazione e apprendimento, ma intesa in tutte le sue altre forme e declinazioni: luogo di inclusione e di pari opportunità, di formazione delle relazioni e dell’affettività, di educazione interculturale, di prevenzione e contrasto al bullismo, di educazione e cultura di genere, di educazione civile, di educazione tecnologica e digitale ma anche scuola come 'sistema sociale' e ovviamente scuola di teatro.

Saranno più di 500 giovani attori provenienti da scuole di ogni ordine e grado, statali e private, da tutto il territorio nazionale, non solo dalla Provincia Modena ma anche dalla Sicilia, dal Veneto e da tutta la regione Emilia- Romagna. L’età dei partecipanti è eterogenea, e si colloca mediamente tra i 7 e i 19 anni.

Anche quest’anno il Festival intende offrire momenti di condivisione e scambio di esperienze: la rassegna infatti sarà una grande esplorazione, un grande viaggio intorno all’idea di un teatro che abbraccia altre forme d’arte e si contamina con musica, danza e poesia. Il programma completo è consultabile su www.festivalmarano.it

Il Festival si svolgerà prevalentemente presso il Teatro Comunale di Marano, ma farà tappa mercoledì 8 e lunedì 13 maggio al Teatro Fabbri di Vignola. Attraverso la rassegna mattutina dedicata alle scuole con ingresso riservato alle scuole e quella pomeridiana/serale aperta a tutti con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

La giornata inaugurale

Sabato 4 maggio si inaugura al Teatro di Kia di Marano sul Panaro la 39esima edizione del Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi, con una serata ricca di ospiti e giovani attori locali. Alle ore 18:00 la presentazione del libro “Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla «Grammatica della fantasia» di Gianni Rodari” con l’autrice Vanessa Roghi, in collaborazione con la libreria per ragazzi Castello di Carta. Evento per genitori, insegnanti, educatori e appassionati di letteratura per ragazzi.

A Vanessa Roghi, storica e scrittrice di fama nazionale, il compito quindi di introdurre l’argomento dell’intera rassegna, “la scuola”, inteso come luogo non solo di formazione e apprendimento, ma anche di inclusione e di pari opportunità, di formazione delle relazioni e dell’affettività, di educazione interculturale, di prevenzione e contrasto al bullismo, di educazione culturale, civile, tecnologica e digitale, e ovviamente di arte e teatro.

Alle ore 20:30 si apre la serata con i saluti istituzionali seguiti dalle performance teatrali dei ragazzi del locale Istituto Comprensivo: alla classe 4^B della scuola primaria “E. De Amicis” di Marano il compito di aprire il sipario con lo spettacolo “La maestra dei sogni”: cosa succederebbe se Biancaneve leggesse il libro della sua storia prima che questa si svolgesse? E se Cappuccetto nel bosco incontrasse Pollicino e Robin Hood? Giocando a stravolgere le fiabe classiche, i giovani attori di Marano ci racconteranno i personaggi che tutti conosciamo da un punto di vista inedito e originale.

A seguire la classe 4^D sempre della scuola primaria “E. De Amicis” porterà in scena la famosa fiaba dei fratelli Grimm “Fata Piumetta”. Il suo racconto però sarà ostacolato da una serie di imprevisti: attori malati, narratori pasticcioni, personaggi distratti, presenze fuori luogo, inseguimenti senza fine.