"Passione e perseveranza": in occasione del Motor Valley Fest torna il TEDxModena con 17 ospiti speciali

In occasione di Motor Valley Fest 2024, sabato 4 maggio, torna il TEDxModena, nel corso del quale interverranno 17 speaker che presenteranno sul palco della Chiesa di San Carlo i propri talk incentrati sul tema “Passione e perseveranza”. Si rinnova anche quest’anno la partnership con Unimore e MUNER e verrà assegnata una borsa di studio in ingegneria intitolata ad “Antonia Terzi”.

Il titolo dell’evento, “Passione e perseveranza”, si ispira alla passione intesa come entusiasmo intenso o desiderio irresistibile e alla ragione, come logica stringente che ci spinge a prendere decisioni accurate. TEDxModena intende approfondire come sia possibile trovare un equilibrio tra tali concetti contrapposti attraverso uno straordinario collante alchemico: quello della perseveranza.

Selezionati con molta cura dal team del TEDxModena, i diciassette speaker dalle 15 si avvicenderanno sul palco della Chiesa San Carlo per parlare – al massimo 18 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal TED – di esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità.

Saliranno sul palco modenese relatori di livello internazionale: Paolo Ruffini (Attore conduttore, regista cinematografico e teatrale), Marco Ligabue (Cantautore, chitarrista e autore), Andrea Barbi (Conduttore, presentatore, autore per TV e Radio), Giorgio Amadessi (Presidente Rock No War), Paola Guarnieri (Giornalista radiofonica e podcaster), Lorenzo Pizzuti (Ricercatore e divulgatore in cosmologia), Stefano Bartoli (Psicologo, psicoterapeuta e coach), Massimo Cotto (Speaker radiofonico, giornalista, scrittore, autore e narrattore), Pierluigi Vessio (Consulente, business e team coach), Giuliano Albarani (Docente di storia delle migrazioni), Sara De Simoni (Amministratore Delegato), Antonio La Marca (Professore di Ginecologia ed Ostetricia), Francesca Farnetani (Professoressa Associata di Dermatologia), Miranda K. Brawn (Professor, Barrister), Carlo Guaitoli (Pianista, didatta, direttore artistico del Teatro comunale di Carpi), Barbara Bottoli (Manager nel settore Off Highway), Michele Mignone (Cantante lirico e manager artistico).

L’evento è organizzato dal team TEDxModena, diretto dal curatore e licenziatario TEDx Fabrizio Bulgarelli e promosso da Unimore, Muner e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo e il patrocinio del Comune di Modena e Confindustria Emilia Area Centro. Il contributo e il supporto scientifico di Unimore e MUNER sono affidati e diretti dal prof. Giacomo Cabri, docente Unimore, con il supporto del prof. Francesco Leali per MUNER.

Il TEDxModena 2024 sarà inserito nella cornice del Motor Valley Fest, già ricca di eventi che animeranno la città di Modena nei giorni precedenti.

Il TEDx offre stimoli che spesso si traducono in realtà: a una precedente edizione TEDxModenaWomen Leo Turrini ricordò l’esempio di Antonia Terzi, prima ingegnere donna nel team F1 Ferrari; MUNER e Unimore rispondono con la “Borsa di studio Antonia Terzi”, per giovani studentesse Unimore di Ingegneria, che sarà assegnata nel corso dell'evento grazie al contributo di Eco Certificazioni. Nell’occasione verrà consegnato anche il Premio Biennale Internazionale di Canto Lirico "Milton Marelli", dalla giuria composta da Adua Veroni Pavarotti, il soprano Serena Daolio e dal direttore artistico Lucio Carpani. I biglietti sono disponibili su Eventbrite.

La borsa di studio

Per il terzo anno consecutivo, ECO Certificazioni S.p.A. e MUNER – Motorvehicle University of Emilia Romagna sono liete di annunciare la promozione della borsa di studio "AAE al Femminile, in Memoria di Antonia Terzi" del valore di 5.000 euro. Questa iniziativa, volta a sostenere le studentesse più meritevoli del corso di laurea magistrale in Advanced Automotive Engineering (AAE) di MUNER – Motorvehicle University of Emilia Romagna, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresenta un impegno concreto verso la promozione delle pari opportunità e l'incoraggiamento delle donne ad intraprendere percorsi di studio e carriere nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).

La borsa di studio è dedicata alla memoria di Antonia Terzi, la brillante ingegnere modenese che fece la storia come prima donna ingegnera nella Formula 1 per la Ferrari. Testimonianza tangibile dell'mpegno di ECO Certificazioni nel supportare l'educazione e l’empowerment delle donne, nonché nell'incoraggiare la loro partecipazione attiva nel settore dell'innovazione, della tecnologia e dell'automotive, l’assegnazione di questa borsa di studio, vinta dalla studentessa Veronica Massa, avverrà in occasione del TEDxMODENA previsto per il prossimo 4 maggio 2024, durante il Motor Valley Fest.

Veronica Massa, classe 2001, si è aggiudicata il premio in qualità di studentessa più meritevole iscritta al primo anno del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in AAE per l'Anno Accademico 2023/2024, con specializzazione in Racing Car Design. L'obiettivo principale è quello di incentivare la presenza femminile nei corsi di laurea scientifici e di fornire supporto alle giovani donne nel perseguire i propri obiettivi professionali nel campo dell'automotive e della tecnologia.

Serena Farina, Presidente di ECO Certificazioni, ha sottolineato l'importanza di questo progetto: "In ECO Certificazioni crediamo fermamente nell'importanza dell'istruzione e nell'empowerment delle donne nelle discipline STEM e AAE. Sostenere e promuovere le giovani donne in questi settori non solo rappresenta una responsabilità, ma anche un investimento nel futuro della nostra società. La Borsa di Studio in memoria di Antonia Terzi è un omaggio alla sua determinazione e coraggio, e speriamo che possa ispirare le giovani donne a seguire le sue orme e a perseguire i propri sogni con determinazione".