"Tèera da bèegh", al Club La Meridiana le poesie in dialetto di Tino Casolari

Nuovo appuntamento con il salotto letterario del Club La Meridiana che, per l’occasione, propone un’opera atipica per la lingua utilizzata, il dialetto modenese, e il contenuto, rigorosamente in versi. Si tratta del libro di Tino Casolari Tèera da bèegh dichiaratamente ispirato alla antologia Spoon River del poeta statunitense Edgar Lee Masters. La presentazione, ad accesso libero e gratuito (dietro presentazione del green pass), è fissata per giovedì 21 ottobre alle ore 21.00 a Casinalbo di Formigine, in via Fiori 23 ed è promossa in collaborazione con la Compagnia del Sandrone.

Nel libro dell’autore carpigiano, appassionato cultore delle tradizioni locali, decine di personaggi di un immaginario cimitero del secolo scorso rivivono nei suoi versi attraverso la sua abilità, fantasia e creatività e diventano ancora più veri e autentici grazie all’uso sapiente del dialetto modenese.

Particolarmente originale sarà anche la presentazione che non si limiterà ad una semplice narrazione dei contenuti. Casolari, infatti, affiancato da alcuni amici della compagnia teatrale La Vintaròla, di cui è membro particolarmente attivo, darà vita ad un vero e proprio spettacolo. Alla lettura di alcune delle poesie, si aggiungerà infatti l’esecuzione di brani musicali, anche in questo caso con testi in dialetto, ispirati all’album di Fabrizio De Andrè che all’antologia di Edgar Lee Masters dedicò un intero album dal titolo Non al denaro, non all’amore, né al cielo. Filo conduttore della serata sarà quindi l’utilizzo del dialetto che, come lo stesso Tino Casolari evidenzia, rappresenta un patrimonio culturale che non va disperso.

Per partecipare è sufficiente iscriversi collegandosi al sito https://www.clublameridiana.it/. Il numero di posti è limitato.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...