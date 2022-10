"Nel Tempio di Selinute". Serata di danza contemporanea con uno spettacolo immersivo

Sabato 22 Ottobre, ore 20.30, presso il teatro La Venere di Savignano sul Panaro (MO), avrà luogo una performance molto particolare: NEL TEMPIO DI SELINUTE. Serata di danza contemporanea con coreografie di Manon Peronne su musiche originali di Tiziano Popoli, durante la quale si svelerà uno spettacolo immersivo pensato per riflettere sulla forza dell'astrazione.

SELINUTE incarna l'idea di divinità – un' iDea – in accordo con l'immaginario dell'artista Roberto Baldazzini. Al pari di altre figure originali ideate insieme a lei, SELINUTE nasce per incarnare un'idea astratta.

Il "tempio" è altresì la serata stessa: lo spazio ed il tempo messi a disposizione dal Betty B Festival sono l'occasione per conoscere e celebrare questo nuovo progetto che vede lavorare in sinergia Roberto Baldazzini (pensiero astratto e gesto grafico), Tiziano Popoli (sound scape), Manon Peronne (corpo e movimento) ed Archaeological Records (visual scape e regia).

Musica, videoarte e danza sono i linguaggi artistici che evocheranno e faranno incarnare SELINUTE. Alcune video installazioni create in questi anni saranno presentate per la prima volta, proiettate su grande schermo, creando il fondale ideale per una performance musicale originale curata dal compositore Tiziano Popoli. Popoli dirigerà un'ensemble formata per l'occasione, creando un allestimento sonoro che a sua volta ospiterà una coreografia originale curata da Manon Peronne.

Questa nuova idea di personaggio nasce quando il progetto curatoriale Archaeological Records, in occasione di una personale di Baldazzini organizzata a Roma nel 2018, riconosce le potenzialità di pervasività e contaminazione (tipiche proprio del simbolismo sacro) di una serie di volti che l'artista aveva realizzato senza un committente, e gli propone di sperimentare con altri linguaggi oltre a quelli per lui abituali. In un percorso di sperimentazione che ha trovato il suo primo approdo nell'evento di musica e live drawing tenutosi presso il Teatro Fabbri di Vignola nel dicembre 2021, è stato favorito il lavoro con linguaggi diversi quali la video arte, il design tessile, la performance situazionista, il guerrilla marketing e, soprattutto, la musica.

SELINUTE è personaggio dei fumetti, ma senza fumetti: creata da Baldazzini per sperimentare come un personaggio possa inverarsi e suscitare emozioni al di fuori della narrazione in griglia, raccontandosi attraverso altri linguaggi.

Lo spettacolo, che propone una sintesi dei linguaggi esplorati finora, era stato programmato per la primavera del 2020, ma neanche la magia di Selinute ha potuto arrestare altre più nefaste viralità. A quasi quattro anni dalla sua ideazione gli artisti e curatori coinvolti nel culto di questa iDea hanno deciso di non rimandare oltre

e di celebrarla allestendo un tempio pop up: un luogo di culto temporaneo dove inscenare una cerimonia laica per divinità astratte.

NEL TEMPIO DI SELINUTE è uno spettacolo prodotto da Betty B Festival – il Festival del fumetto e dell'immagine a Savignano, Spilamberto, Vignola – e da Roberto Baldazzini, e diretto da Archaeological Records. La sesta edizione del Betty B Festival coincide infatti con il quarantennale della carriera del maestro del fumetto di Vignola, e da questa coincidenza è nata la sinergia che porterà SELINUTE a manifestarsi ed incarnarsi per la prima volta proprio a Savignano, luogo di ritrovamento e attuale dimora di una delle più importanti veneri del paleolitico.

La registrazione audio dello spettacolo verrà poi utilizzata per la pubblicazione di un disco curata da Archaeological Records.