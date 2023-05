"Il tempo della fantasia" da Ute un incontro sulla didattica pedagogica

L'UTE di Modena (Università per la Terza Età) invita tutti coloro interessati all'ambito didattico pedagogico a partecipare venerdì 26 maggio presso la propria sede di Modena via Cardinal Morone 35 ore 16,00 all'incontro "Il tempo della fantasia". Incontro programmato all'interno del convegno "La città educativa 2a edizione La qualità del tempo".

Saranno presenti esperti in letteratura per ragazzi e nelle diverse modalità di analisi ,di interpretazione e fruibilità in ambito pedagogico.

L'evento si aprirà con una riflessione della prof.ssa Parsi che si soffermerà sul rapporto intergenerazionale, quale aspetto costante anche nella letteratura fantastica. L' incontro procederà con una breve relazione riguardante il corso specifico UTE tenuto dalla prof.ssa Carla Bertacchini che fornirà indicazioni didattico metodologiche utili per le cosiddette buone pratiche.

Successivamente i proff Battista Quinto Borghi e Dario Ghelfi, attraverso lo studio di Pinocchio affronteranno il raccordo tra letteratura, pedagogia e tecnologie che contraddistingue i più recenti orientamenti metodologici. (vedi esperienze tecno soft)

A chiudere le proff Agnoli le quali, attraverso l'educazione all' immagine confermeranno il ruolo delle emozioni visive quale elemento vincente nell' approccio alla favolistica e alla mitologia.