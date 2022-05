"Tempo Lento", torna a Levizzano il festival dedicato al trekking

A Castelvetro prende il via "Tempo lento", la seconda edizione del festival dedicato al cammino e il trekking, con musica, incontri e letture, nella corte del castello di Levizzano Rangone.

Da venerdì 20 maggio fino a domenica 22, si alterneranno momenti dedicati in particolare al “cammino”: dagli incontri con autori ai reading, dalla musica ai trekking. Presenti anche un chiosco del cibo a chilometro zero e una bancarella dei libri sulle tematiche del festival.

Questa seconda edizione della manifestazione è organizzata e gestita dall’Ufficio Cultura del Comune, vedrà l'alternarsi di vari momenti che avranno come filo conduttore quello del “cammino”, declinato in vari aspetti, ma anche laboratori per i bambini e musica.

Durante tutto il festival sarà presente anche un chiosco di cibo a chilometro zero e una bancarella dei libri sulle tematiche del festival e artigianato artistico. La partecipazione agli eventi è gratuita fino ad esaurimento posti.

Il programma completo

Venerdì 20 è previsto un cammino musicale con ritrovo alle ore 18.30 in piazza Roma, verso il castello di Levizzano per percorrere il tratto castelvetrese del cammino dell’Unione terre di Castelli. Il Cammino sarà accompagnato dai musicisti Alex Ascione e Riccardo Cocetti e l’arrivo al castello di Levizzano è previsto per le 20.15. Alle ore 21.00 al castello andrà in scena "I cammini dell’Emilia-Romagna", con gli Autori Massimiliano Venturelli, Sara Zanni, Sara Cavina, Giuseppe Leo Leonelli e Federica Bergonzini, mentre alle ore 22.30 ci sarà il cammino notturno da Levizzano Rangone a Castelvetro di Modena in compagnia delle lucciole.

Sabato 21 maggio alle ore 9.00 è previsto un tour in e-bike sulle colline castelvetresi con partenza da piazza Roma, lungo un percorso di circa trenta chilometri e con una sosta degustazione a cura del Consorzio Castelvetro di Modena Vita. Nel pomeriggio, alle ore 15.00 a Levizzano, con ritrovo al cimitero napoleonico, il gruppo Passeggiate Castelvetresi propone un cammino tra i colli del territorio, di circa 10 chilometri, adatto a tutti, mentre alle ore 16.00 nella corte del castello di Levizzano ci sarà "Bimbi, che Trekking!", un cammino animato per bambini accompagnati, con una sosta all’Oratorio di San Michele ed un laboratorio. Alle ore 17.00 sempre alla corte del castello di Levizzano ci sarà un incontro dal titolo "La Via Francigena" con gli autori Sara Zanni, Giuseppe Leo Leonelli, Roberta Gallina, mentre alle 18.15 Tiziano Fratus presenta "Il tessitore di foreste", in cui l'autore racconterà a Tempo Lento il suo mondo di poesia, meditazione e comunione con la natura. Sempre alle 18.15 dal castello di Levizzano partirà "Lettere anonime per un camminatore", un cammino solitario con narrazioni e musiche dal vivo a cura di Collettivo Amigdala. Alle ore 19.30 nella corte del castello di Levizzano i Lowell Levinger si esibiranno in un concerto dal titolo "Give peace a song - canzoni di pace" con un repertorio delle canzoni di pace della tradizione americana e internazionale, mentre alle 22.00 andrà in scena "In ascolto nomade - viaggio sonoro tra le culture dell’Asia, con i musicisti Luciano Bosi, Patrizio Ligabue e la performance visiva di Michele Ferri.

Domenica 22 maggio alle ore 9,30 parte dal castello di Levizzano un Cammino sulla Via Vandelli insieme a Giulio Ferrari, autore della Guida alla Via Vandelli, un percorso di circa 14 chilometri con dislivelli e pranzo al sacco, mentre alle ore 17.00 alla corte del castello di Levizzano ci sarà un incontro con lo scrittore Sandro Campani che presenta "Il giro del miele e altre storie". Alle Ore 18.30, sempre al castello di Levizzano il poeta Franco Arminio presenta il suo ultimo libro, "per raccontare il suo rapporto con il cammino, e con le piccole e piccolissime patrie". Il festival si concluderà alle ore 21.00 al castello di Levizzano con Vasco Brondi, cantautore e storyteller, che racconterà il suo interesse per i luoghi e per gli attraversamenti lenti dello spazio, fonte di ispirazione per alcuni dei suoi lavori musicali ed editoriali.

Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito web oppure contattare l'ufficio cultura del Comune di Castelvetro allo 059.758836 o 059.758818. E' possibile inoltre scrivere una mail a: cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it o info@visitcastelvetro.it.