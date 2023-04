“Un po’ di tempo per noi”, nuovo ciclo di iniziative del Centro per le famiglie

“Un po’ di tempo per noi” è il nuovo calendario di iniziative a cura del Centro per le Famiglie del Comune di Modena rivolte a genitori e bambini da 0 a 6 anni di età. Il primo dei laboratori dedicati al piacere di stare insieme s’intitola “Alla scoperta della natura a Villa Ombrosa”, in programma sabato 15 aprile dalle 10 alle 12 con ingresso alla Villa di strada Vaciglio Nord 6 da via Vignolese Punta, via San Remo e via Levanto. L’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria (https://www.informanascita. com/) ed è organizzato insieme all'Associazione Differenza Maternità che ha sede alla Casa delle Donne di Villa Ombrosa.

Stare in mezzo alla natura e mettersi in contatto con essa aiuta a diminuire lo stress, rafforzarsi fisicamente, imparare scoprendo e facendo esperienze stimolanti. È quindi importante riconoscere tra i diritti dell’infanzia, il diritto alla natura inteso come rapporto con i fenomeni naturali, possibilità di stare all’aperto e fare esperienze basate sull’uso del corpo e dei sensi, avere un tempo lento e libero per la socialità. La passeggiata attraverso il parco di Villa Ombrosa alla scoperta delle meraviglie che la natura offre si concluderà con un laboratorio creativo in cui i partecipanti saranno guidati a creare utilizzando quanto si è visto e raccolto.

Altri appuntamenti del ciclo “Un po’ di tempo per noi” sono in programma il 6 maggio con “Rosa e Blu. Cose da bambino e cose da bambina” e il 10 giugno con “Stiamocivicini”. Ogni laboratorio intende offrire un’opportunità per esplorare un tema diverso legato alle sfide della genitorialità; durante gli incontri ci saranno momenti di gioco e socializzazione, oltre a occasioni di approfondimento e dialogo con esperti.

La proposta nasce da un’idea di Centro per le Famiglie e rete dei luoghi e servizi dedicati alla natalità.