Alla tenda la cantautrice americana che mescola rock, folk e soul

Il concerto della cantautrice americana Emma Frank rappresenta l’appuntamento principale della settimana alla Tenda, dove prosegue con due iniziative la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Entrambi gli eventi iniziano alle ore 21 e l’ingresso è gratuito.

In particolare, martedì 5 dicembre è in programma l’ultimo appuntamento del 2023 della kermesse di jazz e contaminazioni Arts & Jam, curata da associazione Muse e JazzOff Produzioni. Sul palco sale, appunto, Frank, cantautrice di base a New York che torna nella sala di viale Monte Kosica a quasi cinque anni di distanza (si esibì alla Tenda nel gennaio 2019). Il suo lavoro più recente, “Interiors”, pubblicato in primavera da Nettwerk Music group e Justin time, costituisce uno studio sull’autoriflessione e sul processo creativo che celebra il gioco interdisciplinare e trova significato nel mondano. L’opera strizza l’occhio al rock, al folk e al soul degli anni Settanta; nel curriculum dell’artista c’è, inoltre, anche un focus sul jazz contemporaneo.

Mercoledì 6 si svolge invece “Soccorsi in mare: dialogo tra Emergency e Mediterranea”, un evento organizzato da Emergency Modena e Mediterranea Modena per approfondire il tema del soccorso in mare dei migranti. All’incontro intervengono Roberto Maccaroni, responsabile sanitario della nave Emergency Life Support; Sheila Melosu, attivista di Mediterranea Saving Humans; Abdoulie Ceesay, testimone del viaggio. Modera l’appuntamento Roberta Biagiarelli, attivista di Rivolti ai Balcani e artista multidisciplinare. Già da un’ora prima dell’inizio, le 20, è possibile “visitare” la nave Emergency Life Support grazie ad appositi visori di realtà virtuale.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034810.