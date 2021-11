Alla Tenda cinema e gara di poesia di Tola Dòlza

Cinema e poesia sono i protagonisti della nuova settimana della Tenda di viale Monte Kosica, dove proseguono gli appuntamenti della rassegna autunnale: giovedì 18 novembre, alle 20.30, con la proiezione del film “Il condominio dei cuori infranti”; venerdì 19 novembre, alle 21, con la prima tappa del torneo di poetry slam “Tòla dòlza”. Gli eventi sono a ingresso gratuito con Green pass. Si consiglia sempre la prenotazione sul sito della Tenda.

Giovedì 18 novembre terzo appuntamento con la rassegna cinematografica “Follia e dintorni”, il ciclo di proiezioni dedicato ai temi del disagio mentale curato da Rosa bianca. In programma “Il condominio dei cuori infranti”, film del 2015, del regista francese Samuel Benchetrit, ambientato in un grigio palazzone della banlieu parigina nel quale si intrecciano le storie di un astronauta americano finito fuori rotta e “adottato” da un’inquilina marocchina, di Charly, adolescente con una madre assente soccorso dalla nuova vicina, un’attrice che non accetta l’età che avanza, e di Sternkowitz, che abita al primo piano e che finisce in sedia a rotelle dopo cento chilometri di cyclette e una disastrosa riunione condominiale. Introducono la proiezione Valentina Carnevali e Matteo Palmieri.

Spazio alle novità venerdì 19 novembre quando, alle 21, prende il via la prima tappa di “Tòla dòlza”, il torneo di poetry slam curato da Modena city rhimers. Il poetry slam è una gara di poesia performativa nella quale l’artista è solo di fronte al pubblico, con il solo microfono, senza oggetti di scena o accompagnamento musicale. Ed è il pubblico a decretare il vincitore che, in questo caso, diventerà finalista regionale (il torneo, infatti, è affiliato Lips).