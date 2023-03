Alla Tenda due appuntamenti musicali tra rock e jazz

Spazia tra la musica jazz e diverse sonorità rock la programmazione settimanale della Tenda, dove prosegue con due appuntamenti la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena.

Il primo evento è quello di mercoledì 15 (ore 21.30). La sala di viale Monte Kosica ospita, infatti, uno dei concerti di “Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna”, kermesse regionale curata da Europe Jazz Network. A esibirsi sono Olivia Trummer e Nicola Angelucci. Il primo incontro tra questi due musicisti avvenne nel 2016 al Val di Fassa Panorama music, in cui Angelucci faceva parte della ritmica che accompagnava Trummer per il suo esordio dal vivo in Italia. Da allora la collaborazione non si è mai interrotta, passando per vari organici (tra cui un trio completato da Rosario Bonaccorso). Il duo è il frutto di anni di affinamento del dialogo musicale: nel 2023 uscirà anche il primo disco di questo format, il cui repertorio affianca composizioni originali a standard del repertorio jazzistico ed extrajazzistico. L’ingresso è a pagamento, con un biglietto di 12 euro (ridotto 10). Informazioni al telefono (0544 405666) o via mail (info@jazznetwork.it).

Venerdì 17 dalle 21, invece, si rinnova per la terza volta la collaborazione fra la Tenda e il collettivo Warm Room, dopo le due precedenti date del 5 gennaio e del 10 febbraio. In particolare, sul palco si alternano cinque band in grado di coprire un range di generi fra noise, emo, math e screamo. L’apertura di serata è affidata ai Maremarcio, formazione della provincia di Modena che porta in viale Monte Kosica i brani del suo ultimo ep “Che cosa sono le onde”, seguita dai romani Algot, che spostano il focus sonoro su territori più vicini al math rock di tradizione americana. Si prosegue con Put Purana e Jaguero, formazione screamo originaria della Brianza la prima, vicentini e più assimilabili a sonorità shoegaze e hardcore i secondi. Chiudono i Bruuno, headliner della serata: nati a Bassano nel 2015, i cinque veneti hanno accumulato in questi anni date lungo tutta la penisola affermandosi come una delle formazioni più importanti ed efficaci in ambito noise e alternative. L’ingresso è gratuito.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034810.