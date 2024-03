Alla Tenda il concerto del chitarrista Paolo Angeli

È il chitarrista Paolo Angeli ad aprire, lunedì 18 marzo, alle 21, la nuova settimana di programmazione della Tenda di viale Monte Kosica. L’appuntamento fa parte della rassegna Arts & Jam che torna domenica 24 marzo con il concerto di Claudio Vignali. Nel corso della settimana, anche il cinema, mercoledì 20 marzo, con il film “El ciudadano ilustre”; una serata di solidarietà, giovedì 21 marzo, con l’associazione Medici con l’Africa Cuamm; il concerto poetico di Gargane sabato 23 marzo.

Lunedì sera, 18 marzo, sale sul palco Paolo Angeli, musicista unico al mondo, considerato tra gli innovatori della scena internazionale per aver portato nella contemporaneità la musica tradizionale sarda tracciando un ponte ideale tra memoria e innovazione e costruendo una musica d’avanguardia mediterranea. La sua chitarra preparata rappresenta il fulcro della sua attività da solista: uno strumento orchestra dotato di 18 corde, martelletti come il pianoforte, eliche per la realizzazione di bordoni e melodie assimilabili alla ghironda che suona in pizzicato, con l’archetto, in funzione rumorista e percussiva. Il concerto fa parte di Arts & Jam, rassegna di jazz e contaminazioni giunta alla dodicesima edizione e curata come sempre da Associazione Musee JazzOff Produzioni.

Mercoledì 20 marzo, serata dedicata al cinema con la proiezione, alle 20.30, del film “El ciudadano ilustre” in lingua originale (spagnolo) con sottotitoli in italiano. Il film, del 2016, diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat e premiato al Festival di Venezia, ha come protagonista un romanziere famoso, premiato con il Nobel, che decide di tornare nel suo paesino d’origine in Argentina. Ad accoglierlo ci saranno tutti i suoi fantasmi. La serata è a cura del Centro linguistico di Ateneo di UniMoRe, in collaborazione con Rosa Bianca.

Serata di solidarietà giovedì 21 marzo con l’iniziativa a cura di Medici con l’Africa Cuamm di Modena e Reggio Emilia. Sul palco, dalle 21, la band NoClab. Prima del concerto è prevista la presentazione del libro “Africa andata e ritorno” con gli autori Mirco Ravazzini ed Elisabetta Ladisa.

Il fine settimana è interamente dedicato alla musica dal vivo: sabato 23 marzo, alle 21, il concerto poetico di Gargane, chitarrista e cantante modenese, a cura di Mutuo Soccorso Poetico e di Revol Wave Orchestra. E domenica 24 marzo, alle 21, nuovo appuntamento con Arts & Jam che propone il concerto di Claudio Vignali. Dopo “Rach Mode On”, il suo primo album, dove elettronica e improvvisazione sono stati il filo conduttore del progetto, Vignali torna alla ribalta con un nuovo lavoro appena pubblicato: “Piano Solo Live”, per l’etichetta Encore Music, nel quale musiche originali ed elementi che derivano dal jazz, dalla musica d’avanguardia e dalla musica classica e popolare si compongono in mondi che hanno sempre vissuto nell’idea di pianoforte dell’artista e prendono un’unica forma congiunta durante l’esecuzione del concerto.

Tutti gli eventi in programma nella struttura che fa capo all’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito www.comune.modena.it/latenda e sulla pagina Facebook La Tenda.