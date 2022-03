La Tenda ospita Paolo Angeli: musica d'avanguardia con chitarra sarda voce ed elettronica

Le note d’avanguardia di Paolo Angeli sono protagoniste dell’appuntamento di martedì 15 marzo alla Tenda, dove il noto musicista originario della Sardegna si esibisce in un live che rientra nella rassegna culturale proposta dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Il concerto è a ingresso gratuito e l’accesso è consentito solo agli spettatori muniti di Green pass rafforzato e in possesso di mascherina Ffp2. Si consiglia la prenotazione sul sito web.

Promosso da associazione Muse e Jazzoff Produzioni per la kermesse “Arts & Jam #10”, il concerto è incentrato anche sui brani dell’ultimo album pubblicato da Angeli nel 2021, la raccolta “J’ara” Considerato tra i più importanti innovatori con radici della scena internazionale, approdato a una sintesi di linguaggio in cui ha collocato nella contemporaneità la musica tradizionale sarda, il 51enne artista di Sassari imbraccia sul palco una particolare chitarra sarda “preparata” che rappresenta il fulcro della sua attività da solista, uno strumento-orchestra dotato di 18 corde, martelletti come il pianoforte, eliche per la realizzazione di bordoni e melodie assimilabili alla ghironda. L’improvvisazione costituisce il cuore pulsante delle esibizioni di Angeli, quindi, intesa come materiale di collegamento e come sviluppo delle strutture, che fanno riferimento ai suoi 25 anni di carriera.

Il programma completo e le modalità di prenotazione delle iniziative sono consultabili online e sulla pagina facebook “La Tenda”.