Andrea Ferrari porta sul palco la "Terapia di gruppo" al Castello di Guiglia

Sabato 16 luglio, alle ore 21 presso la splendida cornice del Castello di Guiglia (MO) in anteprima assoluta, debutta il nuovo recital comico, Terapia di Gruppo, scritto e interpretato da Andrea Ferrari. Attento alle esigenze del pubblico, ho notato che una sana e piacevole comicità può nascere dal racconto del quotidiano e dal proprio vissuto in cui ognuno ci si può ritrovare: se poi, a questo ingrediente aggiungiamo le chiavi comiche ed umoristiche dei malesseri, delle loro diagnosi e cure, ne nasce uno spaccato esilarante, laddove, paradossalmente, si affrontano anche i temi della malattia e della morte.

Terapia di gruppo vuole essere l'alter ego della Medicina, il sottotitolo, infatti è “Dove non arriva la Medicina, mi allungo io”. È uno stare dalla parte del malato. Questo testo è stato scritto a due mani: quella dell'ex infermiere che è in me, e quella dell'attore-interprete. I miei dieci anni di reparto neuro-psichiatrico mi hanno aiutato molto nel cammino teatrale: nella profondità dei personaggi, nella loro caratterizzazione, nello stile dei dialoghi. Un pozzo di risorse dal quale attingere e nel quale tutti si rispecchiano. Lo spettacolo prevede anche parti canore.

In caso di pioggia è previsto il recupero per domenica 17 luglio, sempre alle ore 21.

Da segnalare che domenica 7 agosto, in P.zza Piemonte a Roccamalatina (MO) Andrea Ferrari tornerà in scena con il suo spettacolo comico Ferrari 2000. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Guiglia. L'accesso è libero e gratuito.