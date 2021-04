Terramara di Montale: in attesa della riapertura, il parco archeologico di visita online

In attesa di potere riaprire, appena sarà possibile, alle visite del pubblico in presenza, lo staff del Parco Archeologico della Terramara di Montale, che fa capo al Museo civico di Modena, ha messo a punto visite virtuali con guida online e kit per bimbi. Le visite guidate digitali, che permettono di conoscere aspetti della scoperta, degli studi e della ricostruzione della Terramara, incominciano giovedì 15 aprile alle 18 e proseguono alla stessa ora nei due giovedì successivi del mese, il 22 e il 29.

Sono adatte a un pubblico di adulti e bambini (dai 6 anni in su) e hanno una durata di 45 minuti circa. La prenotazione è gratuita ma obbligatoria per ricevere il link utile al collegamento, inviato all’indirizzo di posta elettronica con il quale è avvenuta la registrazione entro la data selezionata per la visita. La prenotazione va fatta su Eventbrite.it, raggiungibile anche dal sito web del Parco museo (www.parcomontale.it). Dal sito sarà anche possibile scaricare gratuitamente e senza iscrizione, il kit per realizzare un laboratorio per bambini. Il kit, con istruzioni e tutorial, invita bambini e famiglie a svolgere un’attività da casa collegata ai temi presentati al Parco archeologico.

In forma digitale, di nuovo alla Terramara di Montale scienza e divulgazione si coniugano per far scoprire una delle realtà archeologiche più rappresentative del territorio e della protostoria europea. Le tracce di un villaggio dell’età del bronzo sono visibili nell’area dello scavo, mentre le ricostruzioni a grandezza naturale di fortificazioni, abitazioni e aree artigianali sono realizzate in base ai dati archeologici.

Per informazioni e prenotazioni si deve chiamare il numero 335 8136948 o scrivere via mail a museo@parcomontale.it. Per rimanere aggiornati sulle iniziative del Parco archeologico, in relazione anche a possibili cambiamenti rispetto alle misure sanitarie, si può consultare il sito web (www.parcomontale.it) o seguire la pagina social Facebook “parcomontale”.