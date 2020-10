A scuola di fusione del bronzo alla Terramara di Montale

Domenica 4 ottobre si annuncia come una giornata ricca di esperienze per il pubblico al Parco archeologico della Terramara di Montale, dove il tema saranno la fusione del bronzo e gli ornamenti. Gli archeologi de “Il Tre di Spade”, infatti, esperti nella Metallurgia del bronzo uniranno alle interessanti dimostrazioni di fusione e lavorazione di utensili e armi in metallo, la presentazione ai visitatori delle recenti ricerche sugli ornamenti delle Terramare.

In particolare, si soffermeranno sulla produzione degli spilloni in bronzo, oggetti dall’aspetto lucente e simile agli esemplari in oro. Il frequente ritrovamento di spilloni nelle sepolture suggerisce come venivano indossati e come cambiavano le mode nel tempo, sottolineando differenze fra personaggi di rango e il resto della comunità, ridefinendo il ruolo delle donne nelle società dell’età del bronzo europea.

Ma come venivano prodotti? Con quali tecniche? Durante la giornata verranno effettuate prove di archeologia sperimentale di fusione e lavorazione di questo tipo di manufatti, sia con l’uso di matrici in pietra, che con la tecnica della cera persa.

A tutti i bambini in visita verrà consegnato un Kit per realizzare a casa scudi decorati con la tecnica dello sbalzo su lamina di rame, grazie all’aiuto di un tutorial scaricabile dal sito www.parcomontale.it e dal canale Youtube dei Musei Civici di Modena.

Per le visite la prenotazione è consigliata telefonando al 335 8136948 (da lun a ven ore 9 - 12) o allo 059 532020 (domenica stessa negli orari di apertura del Parco); oppure scrivendo a museo@parcomontale.it, assicurandosi di ricevere conferma.

Il costo del biglietto intero è 7 euro, ridotto 5, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni, con riduzioni per possessori di Fidelity Card o per chi visita il MuSa- Museo della Salumeria di Castelnuovo Rangone.

La Terramara di Montale è aperta al pubblico le domeniche fino al 1 novembre (9.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30, ultimi ingressi un'ora prima).

Programma completo e informazioni per organizzare la visita sul sito (www.parcomontale.it - email museo@parcomontale.it). Facebook “parcomontale”.