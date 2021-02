Terre di Castelli "in love": San Valentino nei borghi di Spilamberto e Vignola

San Valentino si avvicina. Cosa fare?! Ad ogni ricorrenza il dubbio ci assale: quale regalo? Noi non siamo tipi da regali, ma se proprio siete indecisi, sappiamo che il vostro o la vostra partner rimarrà soddisfatta. Stupitelo con un'idea diversa: una bella gita fuori porta, voi due soli, o anche in compagnia, lontano dalla città, a respirare un po’ d'aria nuova dopo mesi chiusi in casa. Regalatevi un'emozione con un Lovely Tour nei borghi di Spilamberto e Vignola. Le Terre di Castelli sono conosciute per i loro borghi dai centri storici pittoreschi, la loro eredità storico-culturale ed enogastronomica insieme al bellissimo paesaggio che li circonda.

Per il 13 e 14 febbraio, in collaborazione con Lovely Emilia Tour e il patrocinio dei Comuni di Spilamberto e Vignola, Free Walking Tour Modena propone due visite guidate nei borghi di Spilamberto e Vignola, che in epoca rinascimentale furono scenario di avvincenti e misteriose storie d'amore. Due itinerari in cui potrete vedere i pittoreschi centri storici dei borghi arricchirsi di nuove sfumature, quelle dei loro angoli nascosti più romantici e delle loro antiche leggende d'amore...che ne hanno talvolta segnato in modo indelebile la storia.

E per i single: quale migliore occasione di una bella visita guidata a tema per incontrare l'anima gemella?! Non potrà che portarvi fortuna. Al termine della visita verrà consegnato un Lovely Gadget come ricordo dell’esperienza. I tour sono a numero chiuso. Il prezzo della singola visita è di 12€. E’ necessaria la prenotazione sul sito web. Per info e contatti: info@samesametravels.com o 3351627175.