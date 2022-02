Terza domenica di febbraio, torna il mercato straordinario a Modena

Torna l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, il prossimo 20 febbraio, dalle 7 alle 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad.

Dai capi d’abbigliamento per adulti e bambini alle calzature più adatte per questo ultimo scorcio d’inverno, dai tovagliati alle tende alle lenzuola agli asciugamani per tutti gli ambienti della casa all’oggettistica anche da regalo agli accessori d’arredamento, da piante, fiori, bulbi e sementi per chi ha la passione del verde a frutta e verdura di stagione e altre prelibatezze gastronomiche per il pranzo e la cena della festa: come sempre una variegata proposta di merce di qualità con prezzi accessibili a tutti.