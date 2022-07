"Testimone la notte" L’ultimo libro di Daniele Bresciani nel parco della biblioteca

Per la rassegna “Martedì in giallo”, il 5 luglio alle 21, nel parco della biblioteca comunale di Formigine (via S. Antonio 4), Daniele Bresciani da conduttore e ideatore della rassegna diventerà protagonista con “Testimone la notte”, fresco di stampa. È la storia di un macabro ritrovamento in un parco alle porte di Milano, affidato all’antieroe dell’investigazione: l’ispettore Miranda.

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine e sostenuta dalla Fondazione di Modena.