"Thanks for Vaselina", il sarcasmo di Carrozzeria Orfeo al Teatro Troisi

Sabato 28 gennaio alle ore 21.00 l’appuntamento è con il sarcasmo di una compagnia molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, gli irriverenti attori di Carrozzeria Orfeo presentano “Thanks for Vaselina”, a 10 anni dal suo debutto. È lo spettacolo di maggiore successo della compagnia, in bilico tra realtà e assurdo nella tipica poetica tragicomica della compagnia, presentato nei maggiori teatri d’Italia, strappando applausi e ottime recensioni, e vincitore del Last Seen 2013 di KLP come “Migliore spettacolo dell’anno”.

Thanks for Vaselina racconta la storia di esseri umani sconfitti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli ultimi e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento, genitori disperati e figli senza futuro combattono per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l’amore, in una continua escursione fra la realtà e l’assurdo, fra il sublime e il banale.

Sinossi

Gli Stati Uniti d’America, con il pretesto di “esportare” la propria democrazia, hanno deciso di bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come “effetti collaterali”. Fil e Charlie, entrambi trentenni e con un futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di marijuana e decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento del mercato della marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna a casa il padre di Fil…

Nel 2019 il testo di Thanks for Vaselina è stato pubblicato dalla casa editrice CuePress. Nello stesso anno, i diritti teatrali della stessa opera sono stati venduti in Spagna dove lo spettacolo è stato messo in scena dal regista catalano Sergi Belbel; mentre nelle sale italiane è uscito THANKS! primo film di Gabriele Di Luca, prodotto da Casanova Multimedia, nel cast Luca Zingaretti e Antonio Folletto. Dal 15 giugno 2020, per un anno, il film è stato su Netflix.

