The Radio Luxembourg suonano in Calle di Luca a Modena

Gli amanti del beat non possono perdere l'appuntamento di domani, venerdì 28 giugno, a Modena. A partire dalle ore 20, la storica band modenese The Radio Luxembourg si esibirà in Calle di Luca, proponendo le più belle canzoni degli anni Sessanta e Settanta.

La serata promette di far rivivere un’epoca d’oro per la musica italiana, con particolare attenzione alle melodie che hanno segnato la storia musicale modenese. The Radio Luxembourg, conosciuti per la loro capacità di riportare in vita i suoni e le atmosfere di quegli anni, offriranno un concerto coinvolgente e nostalgico.

L’ingresso è libero e l'evento è organizzato dagli esercenti di Calle di Luca, che invitano tutti i cittadini a partecipare e a godersi una serata di grande musica e convivialità.

Non perdete questa occasione unica di immergervi nelle sonorità del passato e di vivere una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.