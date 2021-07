Thriller Beer Festival: la festa della birra di Pievepelago torna in formato ridotto

Torna a Pievepelago, ma quest'anno in formato ridotto, il Thriller Beer Festival - Short Edition, che si concentrerà per l'edizione 2021 tutto nella giornata di sabato 24 luglio.

Il programma prevede alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto aperiset con Dj Naia, e dalle ore 21.30 il Live Show dei Men in Blues. Non mancherà lo stand gastronomico a cura di Kung Food, con burlenghi e birra per tutti.

L'evento è organizzato da Pievepelago Per Te, con il patrocinio del Comune di Pievepelago. L'evento si svolgerà nel massimo rispetto delle misure anticontagio: è quindi obbligatorio mantenere sempre la distanza di un metro, onde evitare assembramenti.

