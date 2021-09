"Tieni in forma il tuo cuore", a Modena check up gratuiti culla Clinica Mobile

Sabato 25 settembre giornata all’insegna della prevenzione delle malattie cardio-vascolari in Largo Sant’Agostino a Modena grazie all’iniziativa Tieni in forma il tuo cuore voluta alla Regione Emilia – Romagna che fa tappa in città dalle 10 alle 18.

Per l'occasione ci sarà una Clinica Mobile, all'interno della quale si alterneranno professionisti delle due Aziende Sanitarie modenesi che effettueranno check-up gratuiti al cuore e forniranno informazioni sulla salute del sistema cardio-vascolare. Tra questi, il prof. Giuseppe Boriani, Direttore della Cardiologia del Policlinico, il dottor Stefano Tondi, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Civile; insieme a loro il dottor Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport dell’AUSL di Modena, il dottor Massimo Bigarelli, Coordinatore dei Centri Anti Fumo e del Progetto alcologico AUSL e la dottoressa Lara Valenti del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione AUSL che forniranno informazioni sui sani stili di vita, fondamentali per un cuore che si mantenga efficiente e in salute. Con i professionisti delle Aziende sanitarie saranno presenti i volontari di Cittadinanza Attiva e quelli dell’Associazione Amici del Cuore.

Venerdì 24 settembre, dalle 18.00 alle 18.30 sulla pagina Facebook dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria e, in condivisione, su quella dell’Azienda Usl di Modena si terrà un evento live – in cui il prof. Giuseppe Boriani, il dottor Stefano Tondi, e il dottor Gustavo Savino - anticiperanno i temi della giornata, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardio-vascolari. Per collegarsi sarà sufficiente connettersi alle 18.00 alla Pagina Facebook dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena o su quella dell’Azienda USL di Modena che condividerà l’evento.

L’iniziativa Tieni in forma il tuo cuore inaugura il Progetto Regionale di Prevenzione cardiovascolare rivolto ai cittadini ed è destinato a diventare un appuntamento annuale in linea anche con il World Heart Day, che cade il 29 settembre.



