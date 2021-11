Tigelle di canapa e bagno di gong, appuntamento a Campogalliano

Si terrà presso Villa Canapa di Campogalliano l'appuntamento intitolato "Tigelle di canapa e bagno di gong", un'occasione per gustare le tigelle di farina di canapa e l'ottima birra di canapa, leggera e intensa, nell'incontro reciproco e nell'empatia nonchè per un viaggio nelle vibrazioni.

"Un ritmo e un sogno narrativo, fatto di suoni armonici in cui immergersi per un intimo incontro con se stessi, per un benefico rilassamento globale, la sinergia dei sensi. Un dono fatto a corpo e anima, perchè il Gong ha il potere di permeare tutto, come un intenso massaggio sonoro, portando messaggi e consapevolezze che emergono da lontano. Il Gong ha potenziali segreti da scoprire in questa magica immersione vibrante che favorisce il benessere, la pace, il rilassamento, l'armonia e il contatto profondo con se stessi. Un'esperienza che potrebbe definirsi una Meditazione vibrazionale coi suoni. Basta, sdraiarsi comodamente sul tappetino, chiudere gli occhi, lasciarsi andare all'ascolto, immergersi nel bagno sonoro, con dolcezza, e gioire del rilassamento generale di corpo, pensieri ed emozioni. Lasciare andare....e lasciare emergere.... Un momento intenso di cura di sè, fuori dal vortice quotidiano".

Si consiglia di portare il proprio tappetino o telo, un cuscino e una copertina. Con il team di Villa Canapa Alessio, Claudia ed Emanuela e Manuela Monari, insegnante, scrittrice, mindfulness counselor, formatrice del progetto Gaia Network, programma di Educazione alla Sostenibilità e alla Consapevolezza Globale di Sé e del Pianeta, Guida di Meditazione, Master Gong, Portatrice del Mantra Madre e promotrice della Via del Cerchio. Per info e prenotazioni: Manuela 347 4155690. E' importante la prenotazione, preferibile con un messaggio whatsapp.