"Il Tinello Letterario", ai Giardini Ducali un incontro sull'impatto del covid sulla società

Fare il punto sull’impatto che l’emergenza Coronavirus ha avuto sulle abitudini di vita delle persone e sulle attività di aziende e professionisti che operano nell’ambito delle aree salute, lavoro, welfare e ambiente. Sono i temi su cui è incentrato l’appuntamento di mercoledì 27 luglio ai Giardini Ducali di Modena, dove dalle 17 alle 20 si svolge la terza edizione del “Il Tinello letterario”, la rassegna di approfondimenti organizzata dal Cup (Comitato unico permanente degli ordini e collegi professionali) della provincia di Modena e dalla Cpo (Commissione per le pari opportunità) del Cup anche regionale. L’iniziativa, aperta a tutti, rientra nel cartellone dell’Estate modenese ai Giardini.

L’obiettivo dell’appuntamento è di indagare gli effetti della crisi e, soprattutto, delineare le prospettive future, al fine di raccogliere dati utili a ripensare strategie e favorire processi di transizione. Ampio spazio è concessi all’area lavoro e welfare, messa a dura prova dalla pandemia in una prospettiva di ripensamento e rilancio delle sue potenzialità nei momenti di crescita, ma anche di crisi economica: dalle tutele della maternità al bonus edilizio, fino a toccare il delicato argomento dell’inclusione sociale e l’autonomia con la legge “Dopo di noi” volta a tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno famigliare.

L’incontro è coordinato dal notaio Giuliano Fusco, presidente del Cup di Modena, e dall’avvocata Mirella Guicciardi, coordinatrice della Commissione per le pari opportunità del Cup provinciale e regionale. Nell’appuntamento sono coinvolti ordini e collegi professionali, uniti grazie a un lavoro di coordinamento di rete sviluppato dal Cup; in particolare, intervengono 12 professionisti e professioniste tra cui dottori agronomi e dottori forestali, architetti, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, giornalisti, ingegneri, medici chirurghi e odontoiatri, notai, periti agrari e periti laureati, medici veterinari e psicologi. Per i partecipanti è previsto il riconoscimento di crediti formativi.

Online il programma completo dell’Estate modenese sul sito web www.comune.modena.it/ estate2022.