Torna il cinema sotto le stelle a Soliera

Torna anche quest’estate il cinema estivo a Soliera, con i consueti due appuntamenti a settimana: il lunedì sera per i bambini e i ragazzi e il mercoledì sera per gli adulti. Nuova la cornice: l’area verde dietro ad Habitat, in via Berlinguer 201.

Il programma prende avvio lunedì 10 luglio per concludersi mercoledì 2 agosto. L’ingresso alle proiezioni è gratuito.

Si comincia il 10 luglio alle 21.30 con il film d’animazione “Clifford. Il grande cane rosso”. Nell’ambito del cinefamily seguiranno il 17 luglio “Ainbo, lo spirito dell’Amazzonia”, il 24 luglio “Dreambuilders – la fabbrica dei sogni”, il 31 luglio “Troppo cattivi”.

Quanto al cine per gli adulti, mercoledì 12 luglio alle 21.30 si proietta la commedia “Genitori vs Influencer” di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis; il 19 luglio l’ultimo film di Woody Allen “Rifkins’s Festival” con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel e Christoph Waltz. Il 26 luglio un film francese “La brava moglie” con Juliette Binoche, e si chiude il 2 agosto con “Corro da te” di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.