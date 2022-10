Domenica 9 ottobre torna “DomenicAmbiente”, la manifestazione per sensibilizzare sulla mobilità sostenibile che propone per tutta la giornata iniziative a piedi e in bicicletta con al centro piazza Roma. La manifestazione si integra con la consueta domenica ecologica, che si svolge nell’ambito della manovra regionale per la qualità dell’aria e che prevede il blocco dei veicoli più inquinanti, compresi i diesel Euro 4, per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area compresa all’interno delle tangenziali.

Una passeggiata a piedi per ripulire strade e piazze, l’asta delle biciclette recuperate, laboratori di educazione stradale, una mostra dei lavori realizzati dagli studenti nel corso delle attività sull’Agenda 2030 e la tradizionale biciclettata del Quartiere 4 compongono il programma della “DomenicAmbiente” 2022.

La giornata si apre alle 9.15 con la partenza della biciclettata del Quartiere 4 (ritrovo alla Polisportiva Cognentese) che arriverà alle 10.30 in piazza Roma dove, insieme a largo San Giorgio si svolgono tutte le attività della giornata.

Alle 10 c’è il ritrovo dei volontari di “Ripuliamoci ma non solo” che faranno una passeggiata pulendo la piazza e i dintorni fino ad arrivare ai Giardini ducali dove l’attività proseguirà con una passeggiata educativa in collaborazione con UniMoRe e a cura della prefetta dell’Orto botanico Elisabetta Sgarbi. L’attività terminerà intorno alle 11.30.

Sempre alle 10 è prevista anche la prima chiamata dell’asta delle biciclette recuperate a sostegno dei progetti di mobilità sostenibile. L’iniziativa, che si ripete anche nel pomeriggio a partire dalle 15, è a cura di Musa (Multicentro Salute e Ambiente del Comune di Modena), Ciclofficina popolare Rimessa in movimento e Comitatissimo della Balorda.

Per tutta la mattina e, di nuovo, nel pomeriggio, si svolgono anche le attività in bicicletta per bambini e bambine curate dall’associazione AmiBike e i laboratori di educazione stradale sulla micromobilità elettrica e sul divertimento responsabile attraverso simulatori dello stato di ebbrezza, e per camminare e andare in bici in modo sicuro (a cura di Aci).

Saranno attivi un punto informativo sulla lotta alla zanzara tigre, con distribuzione di prodotti antilarvali, e un punto informativo del Musa, dove saranno anche esposti i lavori realizzati dai ragazzi.

Tutti i bambini e le bambine che partecipano alla manifestazione riceveranno un buono per un gelato offerto dalla Gelateria K2 di corso Canalgrande.

Per tutta la domenica, inoltre, saranno in vigore le misure contro lo smog che si applicano in ogni domenica ecologica. Per tutta la giornata sono in vigore le stesse regole di circolazione applicate da lunedì al venerdì, estese però anche ai veicoli diesel Euro 4: dalle 8.30 alle 18.30, nell’area all’interno delle tangenziali non potranno circolare, dunque, i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 Euro 3 ed Euro 4 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0. Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade, all’interno dell’anello delle tangenziali, che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere.

Per informazioni ci si può anche recare all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. È possibile ricevere aggiornamenti sulla manovra antismog iscrivendosi al canale Telegram @ComuneMO-allerta: per iscriversi è sufficiente digitare sullo smartphone, che deve avere Telegram già installato.