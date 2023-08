Torna l'Eaten Bach to Guido, festival dedicato al metal estremo

Domenica 3 Settembre, Mostro Production e The Abyss Booking and Promotion annunciano, con la Trattoria da Guido Nirano, la quarta edizione di Eaten Bach to Guido, festival dedicato al metal estremo che da quattro anni infiamma la meravigliosa cornice delle Salse di Nirano, storico ristorante della riserva naturale delle Salse di Nirano (via Rio Salse, 2° Tronco, 8, Fiorano Modenese, Modena).

Inizio concerti ore 18.00 e ingresso gratuito e inoltre saranno presenti Stand gastronomici in loco