Torna il Modena Street Festival al Novi Sad

Street Festival, lo storico evento che per primo ha portato i furgoncini colorati al Parco Novi Sad torna il prossimo weekend: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno.

Nove anni insieme per la gustosa “tre giorni” dedicata a chi di cucina e di buona birra se ne intende. In questa tappa le bontà selezionate sono le eccellenze dei territori; l’Italia si sa è il paese dove ogni regione si distingue per le sue specialità e quindi si verrà trasportarti, è proprio il caso di dirlo, dalle migliori cucine su quattro ruote partendo con l’Abruzzo on the road con i suoi arrosticini e le olive ascolane, le pallotte cacio e ova, oltre ai cremini fritti. Per chi non sapesse cos’e la puccia pontina, glielo spiegherà Fraschetta romana on the road con il meglio dalla capitale.

Dalla Toscana, nella sua parte migliore, Bomber Truck con un menù di hamburger con carne di cinghiale che lo chef abbina con ingredienti originali a kilometro 0. E poi Foodshack, i primi a fare gli smash burger americani con carne schiacciata sulla piastra e cotta insieme a un sughetto. Foodshack ha scelto lo Street Festival di Modena e per la città sarà una vera novità.

Menù di pesce fresco a bordo, cono di fritto misto caldo e hamburger di pesce a cinque stelle e polpette di polpo dalla Romagna? La Barcaza è la risposta.

La Sicilia si sa è una meraviglia e la sua cucina è presentata per la prima volta a Modena dal truck Mastrandrea, con gli arancini, le panelle e la cassata siciliana da impazzire.

Dal Trentino Alto Adige torna a Modena a grande richiesta, Trentin Trac nel suo nuovo restyling che delizierà con i Rösti burger più buoni d’Italia, lo strudel e i bretzel da sogno.

Gluten Free e top di gamma, i panini con la tipica salsiccia mantovana di Thunder on the road con il loro gnocco fritto farcito con affettati di prima scelta. Thunder on the road aderisce ad Afc l’Associazione italiana celiaci Emilia Romagna.

Allo Street Festival Modena ritorna Black Angus con i suoi hamburger di black angus e patatine fritte.

Per chi vuole viaggiare verso terre da sogno in paesi lontani, almeno col palato, la risposta è Indian Street food con chicken e paneer pakora, samosa, aloo tikki burger. Oppure riso con pollo e curry del mitico Sajan, vera star di Tiktok che offre opzioni perfette anche per chi segue la dieta Vegetariana.

Dalla Romania con Alin di Paninissimo e le sue polpette rumene, ma non solo.

Per soddisfare la sete, truck dedicati spilleranno birre di varie tipologie, tra cui anche la Paulaner Oktoberfest e la Hacker Hell, Weiss, Märzen e non filtrata. Inoltre non mancheranno bartender specializzati che prepareranno cocktail freschi e fruttati e vini di alta qualità.

Che sia una serata tra amici, un pranzo, aperitivo o cena immersi nella natura, Il Modena Street Festival garantisce relax assicurato, bella musica e tanta gentilezza.

E per tutti gli studenti univeristari sconto sulla birra. Basterà mostrare in cassa il liberetto per avere la birra a 3 euro.