Torna la Sagra di Quartirolo di Carpi con la sua 49ᵃ edizione

“Quattrocentocinquantanni: Il cammino di fede che diventa festa”. E’ il motto che accompagna la 49?Sagra di Quartirolo di Carpi nell’edizione che cade nell’anno giubilare della parrocchia della Madonna della Neve, nata appunto 450 anni fa, nel 1574. Il programma, che si svolgerà dal 15 luglio al 5 agosto, è stato presentato alla stampa giovedì 11 luglio, con gli interventi del parroco, don Antonio Dotti, di Filippo Bastia, coordinatore del Comitato Sagra, e di Alessandro Peruzzi, responsabile del settore ristorazione.

Il logo: le lettere P e Q a formare il cuore

“450 anni! Un numero che si legge solo sui libri - così ha esordito don Antonio Dotti spiegando il logo creato per l’occasione e illustrato attraverso un video -. Eppure questo è il numero che ci appartiene, anzi descrive la storia di una comunità. Per celebrare questo evento abbiamo compiuto un cammino: provare a pensare quali siano gli elementi che caratterizzano la nostra parrocchia e come rappresentarli al meglio per lasciarli indelebili nella memoria. Ed ecco che questo percorso ha portato alla nascita di un nuovo logotipo che, affiancato all’icona della Madonna, caratterizzerà d’ora in avanti la vita e la comunicazione della parrocchia di Quartirolo”. Il logo, ha spiegato, “è composto dalle lettere P di Parrocchia e Q di Quartirolo, disposti a formare un Cuore, il cuore pulsante della parrocchia, rappresentando così in maniera stilizzata il lavorare insieme, la comunità in cammino e strade che si incontrano nella parrocchia stessa. Sulla scorta di questa rappresentazione è stato realizzato il logo della speciale Sagra. La festa - ha sottolineato don Antonio Dotti - sarà grande e ancora di più con questi colori e questi nuovi segni grafici apre il cammino verso il futuro, nella certezza di aver unito la storia con il desiderio di creare uno spazio sempre più aperto ed inclusivo”.

Dal “Perdono di Assisi” alla Messa presieduta dal Vescovo

Nell’ambito del programma religioso, ha evidenziato il parroco, anche quest’anno si celebrerà con particolare risalto, la ricorrenza del “Perdono di Assisi” il 2 agosto (ore 20.30) in collaborazione con l’Ordine francesco secolare. Lunedì 5 agosto, memoria della Madonna della Neve, a cui è intitolata la parrocchia, Santa Messa presieduta dal vescovo Erio Castellucci (ore 19) e introdotta, in spirito di condivisione ecumenica, dalla Corale della comunità ortodossa moldava, che celebra regolarmente la propria liturgia nella chiesa madre di Quartirolo. A seguire, tradizionale processione mariana.

Un ricco programma di eventi e spettacoli

Per quanto riguarda il programma ricreativo, quest’anno l’area spettacoli, ha spiegato Alessandro Peruzzi, è collocata al centro della Sagra, tra il ristorante e il bar - in modo da valorizzare la centralità delle proposte ma anche per permettere a tutti, compresi quanti saranno in servizio, di assistere il più possibile agli eventi. Eventi che, ha proseguito Filippo Bastia, si terranno nei tre fine settimana 19-21 luglio, 26-28 luglio, e 2-4 agosto e che avranno tutti come filo conduttore protagonisti o riferimenti che si legano a Quartirolo. Arte, cultura, musica, sport si alterneranno in un ricco e variegato programma. Venerdì 19 luglio (ore 21.30), 32° anniversario dell’assassinio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta, concerto di Andrea Solieri dedicato all’articolo 1 della Costituzione, in collaborazione con Presidio Libera Peppe Tizian di Carpi e Mediterranea Carpi. Sabato 20 luglio (ore 21.30) “I campioni dello sport”, presentazione della SanPro Special, squadra di calcio inclusivo, e partecipazione dei calciatori del Carpi di ieri e di oggi. Giovedì 1° agosto (ore 21), in aula liturgica concerto dei Flexus “La Buona Novella” di Fabrizio De André.

Spazio ristorazione: qualità e sostenibilità

L’impegno è, da sempre, quello di riuscire a coniugare la qualità della ristorazione - attraverso l’accurata selezione dei fornitori - e prezzi accessibili, ha sottolineato Peruzzi. La capienza - il ristorante è aperto nei tre fine settimana - è di 800 posti a sedere, con un numero totale di presenze ai tavoli nel 2023 di oltre 6mila persone.

La novità di quest’anno guarda al sociale ed è l’inserimento, nel menù, dei “tortelloni solidali” - con ripieno di mascarpone e radicchio - fatti a mano dal laboratorio gastronomico Sant’Anna coordinato dalla Cooperativa Eortè presso il Carcere di Modena. E’ previsto il servizio ai tavoli di oltre 200 volontari, fra cui molti giovani e giovanissimi che hanno voluto mettersi a disposizione per dare una mano.

Come scelta di sostenibilità, ha evidenziato Bastia, saranno utilizzate solo stoviglie compostabili.

Progetti di solidarietà

Una parte del ricavato della Sagra servirà come autofinanziamento per coprire le spese di gestione della parrocchia, l’altra sarà destinata alla solidarietà, come di consueto. Tre i progetti individuati: la costruzione di un pozzo in Africa in collaborazione con Ho Avuto Sete Odv; il supporto alla comunità di Nomadelfia nella creazione di una nuova comunità in Tanzania; il centro di ascolto della Caritas parrocchiale di Quartirolo, a sostegno di un numero crescente di richieste di aiuto da parte del territorio locale.

Programma completo della 49? Sagra di Quartirolo dal 15 luglio sul sito www.parquartirolo.it

Si consiglia fortemente di prenotare la cena. Prenotazione attiva dal 15 luglio. E’ preferibile effettuare la prenotazione sul sito www.parquartirolo nell’apposita pagina. E’ inoltre possibile prenotare al numero 375.7007887, dal mercoledì alla domenica ore 12.00-13.00 e 15.00-18.