Torna il Limoni IndieRock Fest a Castelnuovo

Concerti live al Parco Lennon di Castelnuovo in un evento nato per diffondere e promuovere la musica indipendente locale. Sabato 24 luglio torna per la seconda edizione il Limoni IndieRock Fest, manifestazione che chiude la rassegna Note al Lennon, organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone nell'ambito di Estate bene 2021.

Dalle 20.30 si alterneranno sul palco diversi gruppi giovanili, ognuno con la propria proposta: Bruno Mari e la sua band, con un progetto musicale che mixa acustico ed elettrico, ochestre e synth, i Leatherette, indie-punk-jazz band dal mood energico e alternativo con base a Bologna e i Shijo X, band electro acoustic abruzzese dagli accenti evocativi e sperimentali.

L'evento è ad ingresso libero e gratuito; rispetto a quella d'esordio, organizzata due anni fa, sarà un'edizione del Limoni Fest più intima, con un'area pic-nic e gli stand gastronomici a cura dell'associazione Capanno, il cui ricavato servirà a sostenere la musica e la cultura giovanile sul territorio.