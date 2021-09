Torna la “Pedalata contro l'Alzheimer“ per celebrare la sua Giornata Mondiale

Il 21 settembre è la data individuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI) per celebrare la “Giornata Mondiale dell’Alzheimer”. GAFA partecipa ogni anno alle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer organizzando diverse attività, in coordinamento con quanto realizzato a livello provinciale.

La manifestazione di maggior richiamo è da quindici anni “Pedalando contro l’Alzheimer”: pedalata ciclo-amatoriale non competitiva di circa 15 chilometri che si svolge nei dintorni di Carpi, con il patrocinio dell'ASL di Modena , dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine e della Fondazione Casa del volontariato

Lo sforzo per portare a termine questa iniziativa anche nel 2021 , in ottemperanza a tutte le disposizoni vigenti in termine di prevenzione Covid 19, rappresenta l'importanza che GAFA le conferisce: si infatti un momento significativo di sensibilizzazione nei confronti di un tema di interesse sociale sempre più rilevante , è un segnale di solidarietà verso i malati e le loro famiglie e un momento di promozione della salute e di sani stili di vita per prevenire la malattia.

Si tratta anche di un’occasione che far conoscere la nostra associazione e le attività ed i servizi che mette a disposizione gratuitamente delle famiglie da vent’anni.

Abbiamo così definito il programma da proporre, che si articolerà come segue.

Domenica 19 settembre 2021? “Pedalando contro l’Alzheimer”

Ritrovo alle ore 10 in Piazza Martiri, nella zona antistante il Sagrato del Duomo : iscrizione dei partecipanti , .

Partenza ore 10,30 con percorso di circa 14 km nei dintorni di Carpi, facilitato dalla presenza di volontari di ARI Carpi e agenti della polizia Municipale.

Sosta di ristoro presso l'area cortiliva della parrocchia di S:Agata e foto di gruppo

Arrivo al Circolo Guerzoni in Via Genova ,3

Pranzo al Circolo Guerzoni ( previa prenotazione e presentazione del green pass) tel 349.5928342 o 059 683336

Le modalità e i criteri per l partecipazione saranno pubblicizzati sulla pagina Facebook GAFA CARPI e sul sito

Carpi sarà anche una delle 42 Piazze italiane della Maratona Alzheimer diffusa.

“Maratona Diffusa” è alla sua seconda edizione : nata dalla collaborazione su obiettivi condivisi delle diverse associazioni che affrontano il tema della cura, della ricerca e della prevenzione Alzheimer.

L’evento, coordinato dalla Fondazione Maratona Alzheimer in collaborazione con “Alzheimer Emilia Romagna” e altre associazioni Alzheimer italiane, porterà in decine di piazze cittadine, tra il 19 e il 21 settembre, banchetti informativi in cui sarà possibile incontrare esperti e volontari delle associazioni, ricevere un opuscolo informa

tivo , fare una donazione a sostegno delle attività Alzheimer sul nostro territorio e del progetto di ricerca della Fondazione IRET di Ozzano Emilia. A Roma verrà posta simbolicamente la 42esima bandiera.in occasione della Maratona di Roma .

Nel nostro banchetto informativo domenica19 dalle ore alle 11,30 sarà possibile firmare la “Petizione nazionale per il diritto alla cura delle persone con Alzheimer,” lanciata da Fondazione Maratona Alzheimer affinche nel PNRR siano previste azioni specifiche rispetto alle demenze secondo nove punti descritti nel testo affinchè siano accolti in politiche attive. .

La petizione può essere firmata anche sul sito change.org fino alla fine del mese di ottobre