Tornarno gli editori sotto i portici di Piazza Grande con LibriAMOdena

Sotto i portici di Piazza Grande anche per il prossimo fine settimana si potranno scoprire le novità editoriali degli editori della regione. Un appuntamento che molti modenesi attendono per trovare letture originali per se e da regalare in occasione delle prossime festività.

I lettori potranno ascoltare direttamente dalla voce degli editori le spiegazioni dei libri, essere consigliati per scegliere la lettura più adatta direttamente da chi questi testi li ha creati.

Un momento di scoperta e di confronto che da oltre 12 anni torna in piazza Grande arricchito da nuovi editori anche di oltre provincia, per allargare gli orizzonti e il panorama culturale.

Sabato e Domenica dalle 9 alle 19, cittadini e turisti potranno sfogliare le pagine di albi illustrati per bambini, romanzi per ragazzi e adulti, libri gialli, saggi e libri di cucina e fare acquisti per sé e da regalare durante le prossime festività.