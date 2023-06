Torneo dei Rioni, sport e divertimento a Formigine

Torna a Formigine, dal 6 al 29 giugno, l'immancabile Torneo dei Rioni, che si terrà al Campo "Luca Bortolotti" del Centro San Francesco in Piazza Roma 58, gestito dalla società PGS Smile.

Una manifestazione non solamente sportiva, ma mirata ad unire i formiginesi e i loro vicini di casa all'insegna del divertimento e dello spirito emiliano. Ogni martedì, e giovedì, a partire dalle ore 20.00, squadre composte da giocatori di tutte le età, dai più giovani fino agli inarrestabili over 40, residenti in 8 differenti rioni si sfideranno in un torneo di calcio a 9 che vedrà la vincitrice portare a casa lo stendardo di Formigine.

Quest'anno, per la prima volta il campo San Francesco ospiterà anche la prima edizione di Calcetto Femminile del Torneo, che vedrà 4 rioni sfidarsi in un girone all'italiana, tutti i giovedì dalle ore 20.00.

Ancora, per l'edizione 2023 scenderà in campo durante i primi tre martedì della manifestazione Tutto Si Muove, associazione di volontariato che opera in differenti ambiti nell’ottica di integrare persone con deficit psico-fisici o disagio sociale. Quattro squadre di calcio a 5 si sfideranno in due semifinali e una finale, alle 20.00, rendendo il Torneo ancora più emozionante e coinvolgente.

Per tutte le serate, a partire dalle ore 19.30, sarà presente un punto ristoro con sfiziosità. Grande novità dell'edizione 2023, sarà giovedì 15 giugno una serata con bar e dj set a cura di Formigine Party Village, cui potranno partecipare giocatori, tifosi e tutte le persone che avranno voglia di divertirsi. Lo stand aprirà alle ore 19.00, con possibilità di aperitivo e cena durante le partite.