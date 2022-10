A Modena la SuperCoppa di basket in carrozzina

Domenica 9 ottobre 2022 si terrà a Modena un evento sportivo di basket in carrozzina, categoria UISP, in collaborazione con il Cus Mo.Re asd.

Sei squadre di basket in carrozzina provenienti da tutta Italia si sfideranno sia al CUS che alla Palestra delle Scuole Ferraris. Le fasi finali per la Supercoppa si terranno nel pomeriggio presso gli impianti del CUS in Via Campi.

Un evento patrocinato dalla Provincia e Comune di Modena, e sponsorizzato dalla Scuola di Formazione IFOA

Durante la giornata, all'insegna dell'inclusione sociale, sarà possibile per alcuni partecipanti provare anche le carrozzine da gioco degli atleti. L'ingresso è gratuito.