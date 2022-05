Amarcord, per una sera tornano a rombare i motori all'Aerautodromo di Modena

Sarà davvero una grande festa per tutti, appassionati senza tempo, di ogni età e di ogni ’scuderia’, ma anche famiglie, cittadini e ospiti non necessariamente esperti di motori, quella in programma sabato sera, 28 maggio, dalle 19 alle 24, in un luogo che è nel cuore di molti modenesi e non solo, la storica ‘Torretta’ della celebre pista cittadina modenese, l’ex aerautodromo che ha visto tanti campioni delle due e delle quattro ruote sfidarsi e accendere i tifosi, da sempre simbolo del motorismo che fu, che è e che sarà.

In un contesto che già di suo evoca emozioni e sentimenti che fanno quasi sentire ancora gli odori di benzina e olio bruciato, l’appuntamento in programma nel corso di Motor Valley Fest 2022 porterà 120 auto e decine di moto e tanti appassionati in quel luogo che fu teatro di imprese, di sfide e che rimane uno scrigno di ricordi per molti modenesi e non solo. In via assolutamente eccezionale nelle stradine interne del Parco saranno esposte auto e moto d’epoca sportive vicino alla Torretta, di club e di privati, per questo straordinario raduno, da molti club motoristici.

Il ritrovo dei partecipanti motorizzati è per le 17,30 nel parcheggio del PalaPanini da dove, alle 18,30, si muoveranno in parata attraversando il centro storico, sfilando in via Emilia Centro diretti al Parco Ferrari dove dalle 19 sarà visitabile l’esposizione. A trasformare l’evento in una festa per tutti, non solo per appassionati ed esperti, sarà un duo musicale con interviste e musica, che intratterà il pubblico,mentre il clima festoso verrà garantito anche dalla degustazione dei primi piatti dell’Osteria Emilia, di gnocco e tigelle di Gnock&Roll e dal Birrificio Emiliano, gustose presenze che accompagneranno l’intero evento.

Alle 20,30 il programma prevede, a grande richiesta, la proiezione integrale del docufilm “La Piccola Indianapolis. Storia di uomini e di moto”, di Fabio Fasulo e Francesca Mignardi, una produzione Frame at Work seguita da interviste a personaggi famosi e brani musicali a tema motori del duo C&M Claudio Mattioli e Massimo Barbolini. Il docufilm racconta quella che fu la “piazza” di prova, di gara, di socializzazione e di mostra degli sviluppi tecnici tra gli anni 50 e gli anni 70: l’Aerautodromo di Modena. Con “La Piccola Indianapolis” si racconta una storia collettiva a più voci, durata quasi un quarto di secolo.

Tutto ciò grazie ai due club storici cittadini, il Circolo della Biella e il Club Motori Modena che, con il coordinamento di Vision Up, agenzia specializzata in eventi e promozione del territorio,hanno progettato e organizzato per Motor Valley Fest un evento popolare e allo stesso tempo unico. Quello che era il circuito, oggi è il bellissimo parco Ferrari, negli ultimi anni meglio conosciuto come Modena Park, grazie all’evento record del concerto di Vasco che ha riportato in auge quest’area che un tempo era il lustro della città. Parteciperanno alla festa testimoni di allora, ex piloti, personaggi del motorismo modenese e nazionale e non mancheranno momenti degustativi e altre sorprese.