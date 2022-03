Tour in e-bike tra borghi, colline e Lambrusco Grasparossa

€ 50,00 a persona con e-bike a noleggio € 30,00 a persona con e-bike di proprietà € 5,00 a persona per il noleggio casco

Prezzo € 50,00 a persona con e-bike a noleggio € 30,00 a persona con e-bike di proprietà € 5,00 a persona per il noleggio casco

La primavera è alle porte e, come ogni anno, è giunto il momento di rimontare in sella alla bici e dire addio al gelido inverno.

Le colline che incastonano Castelvetro offrono un contesto speciale per questo risveglio, in un susseguirsi di curve e saliscendi, tra vigne, borghi, castelli, pievi e oratori; la pedalata assistita toglierà il peso della fatica lasciando solo il piacere di ammirare i paesaggi circostanti.

Il tour toccherà anche i territori di Marano Sul Panaro (borghi di Villabianca e Denzano) e Vignola con la sua imponente Rocca e le distese di ciliegi.

Non mancherà una tappa di degustazione presso la Fattoria Ricchi, azienda biologica di produzione Lambrusco Grasparossa, Pignoletto e olio extravergine di oliva.

Ritrovo ore 9.00 presso Info Point VisitCastelvetro, Piazza Roma n. 5 – Castelvetro di Modena (MO)

Rientro previsto ore 12.00

Durata: 2,5 ore

Lunghezza percorso circa 30 km, dislivello 300 m

Grado di difficoltà: intermedio

Si raccomanda un abbigliamento consono all’attività (scarpe da ginnastica e abiti comodi)

Obbligo del casco, se non lo si possiede è possibile noleggiarlo in loco su prenotazione.

€ 50,00 a persona con e-bike a noleggio

€ 30,00 a persona con e-bike di proprietà

€ 5,00 a persona per il noleggio casco

Posti limitati

Per consentire lo svolgimento della degustazione verrà richiesto il Green Pass rafforzato

Scadenza iscrizioni 24/03/2022

Tel. 059 758880 – e-mail: info@visitcastelvetro.it