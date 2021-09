Modena industriale, una visita guidata alla Ferrovia con Free Walking Tour

Indirizzo non disponibile

Domenica 26 settembre riprendono gli appuntamenti di Free Walking Tour Modena con la rassegna Iter.Diffuso - Percorsi sulla memoria storica di quartiere, che per l'occasione propone una visita guidata dal titolo "Modena Industriale: tour guidato lungo la Ferrovia".

Il patrimonio industriale modenese rappresenta inequivocabilmente un valore per la città, fatto di vecchi stabili ma anche (e soprattutto) nuovi progetti di rigenerazione urbana; zone della città dove si celano non solo gioielli architettonici ma anche storia e memorie che riaffiorano ad ogni angolo. La costruzione della ferrovia rappresenta lo spartiacque nello sviluppo della città moderna e la nascita di un'idea nuova di città, la città industriale. L'ex Manifattura Tabacchi, il Pallamaglio, la Popolarissima, l'ex Frigoriferi Adami, il Garage Ferrari, l'ex Oleificio Benassati, saranno solo alcuni dei luoghi toccati dal tour.

Il ritrovo è previsto per le ore 15.30 presso la Piazzetta delle Paltadore. La durata della visita, il cui itinerario sarà ex-Manifattura Tabacchi, Pallamaglio - Tempio - via Paolo Ferrari - Comparto Ferriere - ex Fonderie Riunite, sarà di circa 2h. Il costo è di 10 euro, ed è possibile prenotare tramite il sito web. Replica il 21 novembre.

La rassegna di visite guidate fa parte del progetto vincitore del Welcome to Modena 2029. Il progetto rientra nel WALKING INDUSTRIAL HERITAGE EMILIA ROMAGNA, che coinvolge la città di Bologna, Ravenna e Forlì.