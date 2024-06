Tour nella cronaca nera del passato di Modena tra streghe, assassini senza volto e Santa Inquisizione

Una visita guidata sulle tracce del noir è in programma il 6 luglio alle 21 con ritrovo davanti al monumento di Ciro Menotti, in Piazza Roma: un viaggio nella Modena nera del passato alla scoperta di misteriosi ed efferati delitti, streghe e Santa Inquisizione, cavalieri templari ed altre amenità tra la chiesa di San Domenico, piazza Roma, via Emilia e corso Canalgrande.

Sarà un viaggio che terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine, dove verrà toccato tutto ciò che ha lasciato una traccia macraba o spaventosa nella storia di Modena. Un tour frutto di una ricerca profonda nella storia noir della città che Modena ha voluto cancellare.

La visita vi porterà sulle tracce di assassini senza volto, alla scoperta di fantasmi dentro a un pozzo, donne sante e donne streghe, roghi inquisitori e segreti dei Templari. E tanti altri racconti macabri, spaventosi e di cronaca nera che riguardano la storia di Modena.