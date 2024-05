“Tour dei parchi 2024” allenamenti, corse e yoga

Prende il via mercoledì 8 maggio, dal parco dei Caduti della Fanfara olandese, la terza edizione del “Tour dei parchi”, la manifestazione aperta a tutti che coniuga corsa, allenamento sportivo nelle aree fitness e yoga.

Organizzata dalla community di runners “Run Different”, l’iniziativa propone sei appuntamenti, tutti i mercoledì fino al 12 giugno, in altrettanti parchi e aree verdi cittadine con l’obiettivo di diffondere la corsa e l’attività sportiva all’aperto, coinvolgendo sempre più persone e promuovendo l’utilizzo delle aree fitness presenti nelle aree. L’incontro dei partecipanti è alle 19.30 e l’allenamento prosegue fino alle 21. La partecipazione è libera e gratuita, ci si iscrive compilando il form di partecipazione sul sito di Run Different (www.rundiferrent.it) o semplicemente presentandosi direttamente al parco. Il Tour attraversa tutta la città: dopo l’esordio al parco dei Caduti della Fanfara olandese, mercoledì 15 maggio l’appuntamento sarà al parco Melotti di Cognento, il 22 maggio al parco Novi Sad, il 28 maggio al parco I Torrazzi, mercoledì 5 giugno al parco Berlinguer e il 12 giugno al parco della Repubblica.

Il Tour dei parchi si svolge in collaborazione con l’associazione Narayana che da alcune stagioni collabora con Run Different proponendo ai runners un corso di yoga in programma il martedì sera e il sabato mattina.

L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e del sostegno di Bper Banca, è collegata agli “Allenamenti all’alba” che si svolgono il venerdì mattina, alle 6.15, al parco Novi Sad: un’ora di corsa ed esercizi nell’area attrezzata del parco con la guida dei coach di Run Different. Gli allenamenti proseguono tutti i venerdì fino al 26 luglio. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ciascun atleta potrà trovare un allenatore per il proprio livello e dopo l’allenamento, potrà accedere agli spogliatoi delle piscine Dogali per cambiarsi.

Entrambe le iniziative hanno il sostegno di Fabrizio Ferrari private banker Fideuram, Toschi Vignola, La Badessa Acetaia in Modena e Krycar.

Nata nel settembre 2019, Run Different è una community di runners che si è velocemente evoluta e in poco più di quattro anni ha coinvolto oltre duecento modenesi. Il quartier generale del progetto è allo Sport Village in via Cassiani 161, dove tutti i lunedì e mercoledì sera si svolgono sedute di allenamento rivolte agli iscritti. Approfondimenti online sul sito www.rundifferent.it e sui canali Facebook e Instagram (@rundifferent) della community.